Barcelona. Lamine Yamal no jugará en el partido inaugural de la Champions League del Barcelona contra Newcastle el jueves debido a una lesión.

El club catalán informó el miércoles que Yamal no entró en la convocatoria para el viaje a Inglaterra para el arranque de la fase de grupos del torneo. El extremo de 18 años se perdió la victoria 6-0 en La Liga contra Valencia el domingo.

Yamal lidia con “molestias en el pubis” después de jugar con la selección nacional de España durante el parón internacional.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, expresó su enojo con España por haber hecho jugar a Yamal durante lo que consideró minutos innecesarios en dos victorias por goleada en las eliminatorias para la Copa del Mundo. Flick acusó a España de ser consciente de que Yamal sentía molestias y de haberlo hecho jugar de todos modos.

La federación respondió a las declaraciones de Flick diciendo que no había recibido ninguna notificación de Barcelona de que Yamal estuviera lesionado.

El Barça recupera al centrocampista Frenkie de Jong. También se había perdido el partido contra Valencia tras lesionarse con Holanda durante el parón internacional.

Los azulgranas fueron eliminados por el Inter de Milán en las semifinales de la Champions de la temporada pasada.