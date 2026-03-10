El Barcelona se enfrenta este martes al Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los campeones de España viajan a St James’ Park para el partido de ida, y el seleccionador Hansi Flick no deja a sus jugadores ninguna duda sobre lo que está en juego.

“Es uno de los momentos más importantes de la temporada y todos estamos preparados para ello”, afirmó.

El Barcelona, cinco veces campeón de Europa, no gana la Liga de Campeones desde 2015 y ha tenido que ver cómo su rival más acérrimo, el Real Madrid, dominaba la competición.

Flick se proclamó campeón de España la temporada pasada, pero su equipo quedó eliminado de la Liga de Campeones en semifinales. Su objetivo es superarlo esta vez.

PUBLICIDAD

“Lo que puedo decir es que todo aquí en Barcelona es genial”, dijo. “Llevo aquí 1 o 2 años y estoy disfrutando cada día trabajando con este fantástico equipo, con estos fantásticos jugadores, con este personal a mi alrededor.

“Ahora estamos construyendo este club también para el futuro. Esto es lo que queremos hacer”.

El Liverpool visita el martes al Galatasaray y el Bayern de Múnich al Atalanta.

El Atlético de Madrid recibe a un Tottenham que lucha por evitar el descenso de la Premier League.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.