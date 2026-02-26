Con el gol de la victoria y otro baile de córners, Vinícius Júnior tuvo la última palabra en una revancha cargada de emoción contra el Benfica para guiar al Real Madrid a los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, también quedó fuera de la repesca, pero sólo tras superar por los pelos al Mónaco, mientras que el Atalanta protagonizó una extraordinaria remontada contra el Borussia Dortmund con un dramático gol en el último segundo para mantener la participación italiana en la competición.

Sin embargo, el Juventus no pudo culminar su asombrosa remontada en la vuelta, eliminado por el Galatasaray en la prórroga.

Vinícius abucheado por la afición del Benfica

Vinícius, que jugaba una semana después de haber sido objeto de presuntos insultos racistas en el partido de ida contra el Benfica, sentenció la victoria del Madrid por 2-1 sobre el equipo portugués -y la victoria por 3-1 en el global- con el segundo gol de su equipo en el minuto 80 en el estadio Santiago Bernabéu.

El astro brasileño remató raso a la escuadra y celebró su gol como la semana pasada, bailando junto al banderín de córner.

Vinícius fue fuertemente abucheado por los aficionados del Benfica casi cada vez que tocaba el balón, un resabio del partido de ida, cuando acusó al jugador del Benfica Gianluca Prestianni de llamarle “mono”.

Prestianni ha negado haber insultado racialmente a Vinícius mientras se enfrentaba a él con la camiseta tapándole la boca, pero no jugó el partido del miércoles tras ser sancionado provisionalmente con un partido por la UEFA. El entrenador del Benfica, José Mourinho, que anteriormente dirigió al Madrid, también estaba suspendido para el partido, por lo que no ocupó su puesto en el banquillo.

El Benfica abrió el marcador en el minuto 14 por mediación de Rafa Silva para igualar brevemente el marcador a 1-1 en el global, pero Aurelien Tchouameni empató dos minutos después para el Madrid.

El Madrid mantuvo su récord de octavos de final todos los años de este siglo y jugará a continuación contra el Manchester City o el Sporting de Lisboa.

PSG mantiene viva la defensa del título

El PSG también sobrevivió a un susto en el partido de vuelta y se quedó fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Protegiendo una ventaja de 3-2 de la semana pasada, el defensor del título se fue por detrás en el marcador con el gol de Maghnes Akliouche en el minuto 45, pero luego se vio favorecido por la tarjeta roja que vio Mamadou Coulibaly, del Mónaco, en el 58.

Los goles de Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia pusieron al PSG por delante en el marcador. El empate de Jordan Teze en el tiempo añadido llegó demasiado tarde para el Mónaco.

La recompensa del PSG es un encuentro con el Barcelona o el Chelsea.

El lateral derecho del PSG Achraf Hakimi jugó un día después de que se ordenara su comparecencia en un juicio por violación.

La remontada de la Juve, sellada por el Galatasaray

La Juventus estaba a punto de lograr una de las grandes remontadas de la Liga de Campeones.

Tras ir perdiendo por 5-2 en el partido de ida, la Juve se adelantó en el marcador contra el Galatasaray al transformar Manuel Locatelli un penal antes del descanso, y se sobrepuso a la expulsión de su defensa Lloyd Kelly marcando más goles por mediación de Federico Gatti y Weston McKennie para llevar el partido a la prórroga.

Pudo ser peor para el Galatasaray, ya que Kenan Yıldız también remató al puesto para la Juventus en el tiempo reglamentario.

El Galatasaray remontó en los 30 minutos añadidos con un hombre más y marcó por mediación de Victor Osimhen y Barış Yılmaz. La Juve se impuso por 3-2, pero perdió por 7-5 en el global de la eliminatoria.

El Atalanta, único equipo italiano en pie tras un final salvaje

Con la Juventus fuera, el récord de Italia de tener al menos un equipo en octavos de final desde que se reintrodujo esa fase en la Liga de Campeones en 2003-04 sólo se mantuvo gracias a la notable remontada del Atalanta contra el Dortmund.

Lazar Samardzic, suplente del Atalanta, transformó un penalti con el último lanzamiento del partido en el octavo minuto del tiempo añadido, tras una revisión de vídeo, para sellar el 4-1 de la noche y la victoria por 4-3 en el global de la eliminatoria.

Se acercaba la prórroga cuando un error del guardameta del Dortmund, Gregor Kobel, permitió al Atalanta lanzar un último ataque, después de que se hubieran jugado los tres minutos de tiempo añadido asignados. Un centro al área estaba a punto de llegar a Nikola Krstovic cuando el defensa del Dortmund Remy Bensabaini sacó la bota y alcanzó al suplente del Atalanta en la cabeza, haciendo sangre.

En un principio se concedió un saque de esquina, pero tras una comprobación del VAR, se señaló penalti, Bensabaini vio la segunda tarjeta amarilla y Samardzic envió la pena máxima a la escuadra, desatando escenas de júbilo en el estadio de Bérgamo.

El Nápoles, campeón de la Serie A, ni siquiera se clasificó para los playoffs tras acabar en el puesto 30 de la fase de liga, en la que participaron 36 equipos, y el Inter de Milán fue eliminado el martes por el diminuto equipo noruego Bodø/Glimt en los playoffs.

El Atalanta jugará a continuación contra el Arsenal o el Bayern de Múnich.

Todo listo para los octavos de final

Bodø/Glimt, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayer Leverkusen superaron la eliminatoria el martes.

El sorteo de octavos de final tendrá lugar el viernes.

