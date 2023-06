Florida colocará la alfombra roja para recibir a Lionel Messi.

El astro argentino puso el punto final a las especulaciones sobre dónde jugará una vez culmine su contrato con el club PSG y anunció que llegó a un acuerdo con Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Su debut podría ocurrir en julio o agosto.

Messi contempló la posibilidad de regresar al FC Barcelona y, además, presuntamente tuvo en la mesa una lucrativa oferta para jugar en Arabia Saudi por $400 millones anuales. Inter Miami ofreció menos dinero, pero Messi contará con los auspicios de Apple y Adidas, compañías con acuerdos con MLS.

“Tomé la decisión de ir a Miami”, dijo Messi a Mundo Deportivo. “Todavía no lo he finalizado al 100%... Pero decidimos (tomar este camino). Si el (acuerdo) de Barcelona no funcionaba, quería irme de Europa, salir del centro de atención y pensar más sobre mi familia”.

Durante dos décadas, Messi estuvo con Barcelona donde ganó cuatro trofeos de Liga de Campeones y 10 títulos de La Liga. Salió de Barcelona en el 2021 debido a los problemas financieros que aquejan al club español.