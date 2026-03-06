Washington, D.C. Lionel Messi obsequió al presidente Donald Trump con un balón de fútbol rosa durante una ceremonia en la Casa Blanca en honor al Inter de Miami por ganar la Copa MLS el año pasado.

Miami venció a los Vancouver Whitecaps en diciembre por el título de la Major League Soccer, y la superestrella argentina fue nombrada MVP de la liga por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y francamente, hay mucha más presión puesta en ti de lo que nadie sabría, porque en cierto modo esperabas ganar, pero casi nadie gana”, dijo Trump.

PUBLICIDAD

Messi, que entró en la ceremonia junto a Trump, fichó por el Inter de Miami a mediados de 2023 a bombo y platillo. No habló durante el acto, que se tornó político por momentos con Trump abordando la guerra con Irán, la situación en Venezuela, un posible futuro anuncio respecto a Cuba e incluso los aranceles.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca la visita del campeón de la MLS, Inter Miami.



Messi estuvo con Trump y con todo el equipo.



Más: https://t.co/pc2FllWzv1 pic.twitter.com/nNMk2SQz70 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 5, 2026

Dirigiéndose a Messi, que evitó hablar de política, el Presidente se refirió sobre todo a los deportes.

“Podrías haber ido a cualquier parte del mundo. Podrías haber elegido cualquier equipo del mundo, y elegiste ir a Miami. No te culpo. El clima es extremadamente bueno. ¿Vas a Doral? ¿Vas a Doral a jugar al golf?”. dijo Trump, en referencia a un campo de golf de su propiedad. “Sólo quiero darte las gracias por traernos a todos a este paseo, porque estás buena, tienes talento y eres una gran persona”.

Entre las otras estrellas del Inter de Miami que asistieron se encontraban Luis Suárez, Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. Don Garber, comisionado de la MLS, se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial. También asistieron la estrella retirada del béisbol Alex Rodríguez y miembros del gabinete de Trump.

El Inter de Miami fue el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

Messi, ocho veces Balón de Oro, condujo a Argentina al título mundial en 2022. Se espera que el jugador de 38 años vuelva a jugar con Argentina este verano, cuando el torneo sea organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

PUBLICIDAD

El escaparate mundial del fútbol se ha visto empañado por acontecimientos recientes, como la guerra con Irán y la agitación en México tras la muerte del líder del cártel Nemesio Oseguera en una operación militar.

Irán forma parte del grupo de 48 selecciones que participarán en la Copa Mundial y disputará un par de partidos en el estadio SoFi del sur de California y otro en Seattle durante la fase de grupos.

Trump abrió la ceremonia con comentarios sobre el conflicto con Irán, pero no mencionó el Mundial.

Tras la acción militar de Estados Unidos e Israel la semana pasada, el máximo responsable del fútbol iraní, Mehdi Taj, declaró que el país no podía mirar a la participación en el Mundial con “esperanza”.

“Realmente no me importa” si Irán participa, dijo Trump a Politico esta semana. “Creo que Irán es un país muy derrotado. Están funcionando con humo”.

No está claro qué pasaría si Irán se retirara del Mundial. Ningún equipo clasificado para el torneo se ha retirado en los últimos 75 años.

La Copa Mundial comienza el 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en Ciudad de México.

Durante la ceremonia, Trump habló de cómo vio jugar al gran brasileño Pelé con el Cosmos de Nueva York. Miró a Messi: “Puede que seas mejor que Pelé”, y luego preguntó al público: “¿Quién es mejor?”.

El propietario del Inter de Miami, Jorge Mas, dijo que su equipo ha “cambiado para siempre la cultura del fútbol en los Estados Unidos de América.”

PUBLICIDAD

“Podemos jugar con los grandes, con los pesos pesados. Nuestra liga puede ser una de las mejores ligas del mundo”, afirmó Mas. “Y es esta capacidad de soñar, de perseverar, de no tener obstáculos por delante, la que nos permitirá seguir teniendo éxito. Y ojalá, señor Presidente, ésta no sea nuestra única visita aquí celebrando un campeonato de la Copa MLS”.

Era la primera visita de Messi a la Casa Blanca. La administración Biden le invitó a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en enero de 2025, pero no pudo asistir por un conflicto de agenda.

El Inter de Miami permanecerá en la zona para jugar el sábado contra el D.C. United.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.