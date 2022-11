Roma. El español Pedri González sobresale dentro de las estrellas juveniles que podrían dejar huella en la Copa Mundial. Otros incluyen al inglés Jude Bellingham, el alemán Jamal Musiala y el estadounidense Gio Reyna.

Todos tienen 19 años, aunque Reyna cumplirá 20 el 13 de noviembre y Pedri lo hará durante el torneo en Qatar. La Copa del Mundo comienza el 20 de noviembre y la final está fijada para el 18 de diciembre.

PEDRI GONZÁLEZ (España)

Como su ídolo de la infancia Andrés Iniesta, Pedri se ha afianzado como un fijo en el mediocampo del Barcelona y España. Si bien ocasionalmente anota goles, Pedri se distingue por sus pases y regates, al igual que Iniesta.

“Siempre me encantó Iniesta y su forma de jugar al fútbol, por cómo era tanto dentro como fuera del campo”, dijo Pedri a The Associated Press en una entrevista el año pasado. Integrante de la selección española que perdió la final olímpica del año pasado ante Brasil, Pedri ahora quiere llegar más lejos en Qatar.

JUDE BELLINGHAM (Inglaterra)

Cuando disputó un partido con el Borussia Dortmund en octubre, Bellingham se convirtió en el tercer adolescente en anotar en cuatro partidos consecutivas en la Liga de Campeones, emulando a Erling Haaland (cinco partidos hasta noviembre de 2019) y Kylian Mbappé (cuatro partidos hasta abril de 2017), con una diferencia significativa: Bellingham es centrocampista, no delantero como Haaland y Mbappé. Eso se debe a que Bellingham puede usar su físico de 1,86 metros (6,1 pies) para sacarse de encima a los rivales tanto al defender como al atacar. Un gran Mundial seguramente aumentará la cotización de Bellingham en el mercado de transferencias.

Se espera que siga los ejemplos de Robert Lewandowski y Haaland y deje el Dortmund para jugar con los clubes más fuertes de Europa al cabo de la actual temporada.

En foto del 27 de septiembre del 2022, el estadounidense Ricardo Pepi pelea por el balón con Abdulelah Ali Alamri de Arabia Saudí. ( Jose Breton )

JAMAL MUSIALA (Alemania)

Capaz de jugar en cualquier posición en el mediocampo, Musiala podría ser fundamental para el renacimiento de Alemania luego de que fue eliminado en la fase de grupos hace cuatro años en Rusia como campeón defensor.

Nacido en Alemania de padre nigeriano y madre alemana, pero criado principalmente en Inglaterra, el país al que representó como Sub21. “Simplemente me dejé llevar por mis sentimientos”, respondió sobre su decisión de representar a Alemania en la selección absoluta. Ya conocido por habilidad para el pase, Musiala también ha exhibido su pericia goleadora esta temporada, autor de ocho tantos en 15 partidos en todas las competiciones con el Bayern Múnich. Su momento cumbre cuando anotó tres de los cuatro goles en la victoria del Bayern por 4-0 sobre el Bayer Leverkusen en septiembre.

GIO REYNA (Estados Unidos)

El hijo de Claudio Reyna, excapitán de Estados Unidos, nunca vio a su papá jugar en la selección nacional. Eso se debe a que Gio era demasiado joven cuando Claudio jugó por última vez con la selección nacional, una derrota ante Ghana en el Mundial de 2006. Su madre, Danielle Egan Reyna, también jugó brevemente para Estados Unidos en 2003. Como centrocampista o extremo ofensivo, el joven Reyna ha recuperado sensaciones tras una temporada 2021-22 plagada de lesiones.

OTROS

Entre los jugadores un poco mayores que parecen estar entonados para destaparse se encuentran el canadiense Alphonso Davies, el portugués Rafael Leão, el senegalés

Boulaye Dia de Senegal, el surcoreano Kim Min-jae y el ghanés Mohammed Kudus.

Nacido en un campo de refugiados de Ghana de padres liberianos, Davies, quien cumplirá 22 años el 2 de noviembre, es un fijo como lateral izquierdo o extremo en el Bayern Munich. Su aportación fue clave para que Canadá se clasificara a su primer Mundial desde 1986.

Leão, de 23 años, fue fundamental para que el Milan conquistase el título de la Serie A la temporada pasada. Su desempeño ha sido aún mejor en la liga italiana esta campaña. Dado que Rafa Silva anunció recientemente su retiro de la selección de Portugal, Leão se perfila como el socio ideal de ataque de Cristiano Ronaldo en Qatar.

Entre los primeros máximos goleadores de la Serie A con Salernitana esta temporada, tras ser cedido por el Villarreal, Dia trabajó como electricista antes de que despegara su carrera futbolística. Marcó contra Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Los hinchas del Napoli se enojaron cuando el pilar de la defensa Kalidou Koulibaly, fue vendido a Chelsea y el menos conocido Kim llegó como el nuevo zaguero central. Pero Kim ha sido uno de los jugadores artífices del gran comienzo del club del sur en la liga italiana y fue nombrado jugador del mes de la Serie A en septiembre.

Volante ofensivo, Kudus, de 22 años, cerró octubre con nueve en 16 partidos con Ajax.