La Selección Nacional de Fútbol Sub-15 de Puerto Rico se agenció ayer el subcampeonato de la Liga B de varones, luego de realizar una campaña importante en el torneo Concacaf Championship que se realizó en el estadio Guillermo Trinidad en Oranjestad, Aruba. Perdió su único partido del torneo en la final, ante Jamaica por 2-0.

El seleccionado avanzó invicto en la etapa clasificatoria, ganando sus tres partidos de la fase preliminar frente a Islas Cayman por 3-0, sobre Guyana por 5-0 y ante Cuba por 4-1. En la semifinal, por su parte, se impusieron sobre Guatemala por 2-0, acumulando 14 goles a favor y 1 en contra en ese trayecto.

Fue de esa forma que se definió la final, a la cual Jamaica también llegó con marca invicta. Pero el partido fue cuesta arriba desde el minuto 2 cuando Tevin Savage aprovechó un centro para anotar el primero gol del juego y desestabilizar todo lo programado por el entrenador Andrés Mirabelli.

A pesar que se pudo haber empatado sobre el final de la primera etapa mediante un tiro libre, el resultado obligó al seleccionado a irse al ataque en búsqueda de la igualdad, lo que provocó que se dejaran espacios abiertos que fueron aprovechados sobre el final por Kyle Husssey que sentencia el partido marcando el segundo y definitivo gol.

La Selección Nacional encaró este campeonato con los siguientes jugadores, Martín Pérez, Mateo Sánchez, Eliel Feliz, Myles Johnson, Miguel Coriano, Sebastián Rivera, Fabian Salls, Marco Russo, Edil Cruz, Wilfredo Reyes, Luis Rodríguez, Fernando Rivera, Luis Miguel Rodríguez, Jadian Jaime, Sebastián Huntley Yulián, Geremy Rosero, Sebastián Suppa, Julián Maldonado y Troy Montañez.