La Selección Nacional de Fútbol de Puerto Rico disputará un histórico partido amistoso contra la campeona del mundo, Argentina, el próximo 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, según reportes.

De acuerdo con partes de prensa procedentes de Argentina, incluyendo de la cadena TNT Sports Argentina, el encuentro formará parte de la gira que el conjunto albiceleste realizará en Estados Unidos y que también incluye un choque el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Para Puerto Rico, que ocupa la posición 157 del ranking FIFA, el duelo representa una oportunidad inédita de medirse con el actual número 1 del mundo y con su capitán, Lionel Messi.

El partido llega en un momento de crecimiento para la escuadra boricua, encabezada por jóvenes figuras como Leandro Antonetti y Jeremy de León, y supone un primer acercamiento al máximo nivel del fútbol internacional.

Gestiones realizadas por Primera Hora para conocer de parte de la Federación Puertorriqueña de Fútbol si el partido es oficial no han arrojado resultados al momento.

Mientras, el portal dobleamarilla.com.ar también ha dado a conocer el partido, precisando que Argentina inicialmente se planeaba enfrentar a México y Corea del Sur, pero que problemas de agenda y complicaciones con ambas selecciones obligaron al combinado albiceleste a buscar nuevos rivales.

Argentina se prepara para la última fecha FIFA del año.