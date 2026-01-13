Madrid. El Real Madrid tomó el lunes la decisión de cambiar de entrenador en medio de la temporada, destituyendo a Xabi Alonso para darle las riendas a Álvaro Arbeloa, el técnico de su filial.

El Madrid informó que Alonso se fue por mutuo acuerdo, pero esto siguió a una tumultuosa etapa que duró menos de ocho meses y ocurrió un día después de que el equipo perdiera 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Alonso fue reemplazado de inmediato por Arbeloa. Fueron compañeros de equipo en el Madrid, Liverpool y la selección de España, consagrándose campeones en la Copa del Mundo de 2010.

“El Real Madrid comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, dijo el equipo en un comunicado. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El club también agradeció al cuerpo técnico de Alonso.

Alonso llevaba meses tambaleándose en el cargo, con un equipo que no acababa de mostrar un buen juego bajo su conducción. También tuvo encontronazos con jugadores como Vinícius Júnior y numerosos informes de los medios decían que había perdido el vestuario.

Vinícius, y otros, se quejaron más de una vez de ser sustituidos por el técnico durante los partidos. Algunos jugadores apoyaron públicamente al entrenador a finales del año pasado, pero la situación no pareció mejorar mucho.

Después de la derrota del domingo en Yeda, Alonso parecía querer que su equipo hiciera un pasillo de honor para el Barcelona durante la ceremonia de premios, pero Kylian Mbappé y otros jugadores lo llamaron de vuelta y se alejaron.

Alonso estuvo al mando del Madrid en 34 partidos en todas las competiciones. Ganó 24 partidos, perdió seis y empató cuatro.

El Madrid ganó el primer clásico de la temporada en octubre por 2-1, pero se encuentra a cuatro puntos del Barcelona en el punto medio de La Liga. El próximo partido del equipo será el miércoles en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Al igual que Alonso, Arbeloa es un exjugador del gigantes español, ayudándolo a ganar ocho títulos entre 2009 y 2016, incluidas dos Copas de Europa y una liga española. Arbeloa también ayudó a España a ganar el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012. Había estado entrenando al Real Madrid Castilla desde junio. También había entrenado a equipos juveniles en el club.

Alonso llegó en mayo con grandes expectativas y firmó un contrato hasta junio de 2028. Llevó al Bayer Leverkusen a un doblete sin precedentes de liga y copa alemanas en su primera temporada completa después de hacerse cargo del equipo cuando estaba en la zona de descenso de la Bundesliga la temporada anterior.

Como centrocampista, Alonso ganó seis títulos con el Madrid de 2009 a 2014 y fue campeón del mundo y de la Eurocopa como compañero de equipo de Arbeloa.