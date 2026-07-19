Miami Gardens, Florida. Bukayo Saka marcó tres goles e Inglaterra anotó cuatro veces en la primera parte para hacerse con el tercer puesto del Mundial el sábado, tras imponerse por 6-4 a una Francia que reaccionó y en la que Kylian Mbappé batió el récord de Lionel Messi como máximo goleador de la historia de estos torneos.

Mbappé se situó además por delante de la estrella argentina en la lucha por el Botín de Oro, al marcar dos goles en la segunda parte.

Fue el partido con más goles de un Mundial desde que Hungría arrolló a El Salvador por 10-1 en 1982. Los 10 goles fueron la mayor cantidad jamás anotada en un partido por el tercer puesto.

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¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!! ¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!! ¡¡¡HAT-TRICK DE SAKA!!!



Bukayo marca el penal y firma el quinto sobre Francia.



Los ingleses se quedarán con el tercer lugar en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/c1HGj2mwXn — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 18, 2026

Saka marcó en el minuto 37 y en el tiempo añadido de la primera parte, y anotó su tercer gol de penalti en el minuto 87. De este modo, logró su segundo hat-trick con Inglaterra.

La selección de los Tres Leones también contó con goles de Declan Rice y Ezri Konsa, lo que le permitió llegar al descanso con una ventaja de 4-0 y asegurarse su mejor clasificación en un Mundial desde que ganara su único título en 1966.

El inglés Jude Bellingham cerró el marcador en el octavo minuto del tiempo añadido de la segunda parte, logrando así su séptimo gol del torneo.

Mbappé ha alcanzado los 22 goles en su trayectoria en los Mundiales, uno más que Messi. El delantero estrella terminó este Mundial con 10 goles, dos más que Messi en la lucha por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

Sin embargo, Messi tendrá una oportunidad más este domingo, en la final contra España.

Bradley Barcola y Ousmane Dembélé también marcaron para Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.