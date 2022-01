Buenos Aires. Argentina atraviesa por una luna de miel que ni la ausencia de Lionel Messi y de otros referentes altera. Esta calma contrasta con el sombrío panorama de su próximo rival Colombia, a la que le urge reencontrarse con el gol para no quedarse sin Mundial.

En una eliminatoria sudamericana que ya tiene a Brasil y Argentina con pasaje a Qatar y a Ecuador con un pie adentro, Colombia está fuera de los puestos que otorgan dos boletos directos y otro para un repechaje intercontinental a falta de tres fechas para el cierre de la clasificación.

La Albiceleste (32 puntos) extendió a 28 partidos su invicto al vencer 2-1 a Chile en Calama a pesar de no contar con su capitán Lionel Messi ni el entrenador Lionel Scaloni, ambos por las secuelas del coronavirus que contrajeron en los primeros días del año.

La muestra de carácter que dio el equipo en Chile tuvo como contrapartida las suspensiones del zaguero Nicolás Otamendi, el lateral Nicolás Tagliafico, los volantes Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, cuatro pilares del equipo que recibieron una amarilla y no jugarán el martes ante Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Las ausencias obligarán a Scaloni, quien podrá dirigir el martes tras dar negativo la prueba de COVID, a disponer de una formación novedosa y probar jugadores pensando en la lista mundialista.

“En algunos puestos puntuales vamos a tener dificultad, incluso van a jugar en posiciones en las que no están acostumbrados”, dijo el estratega, sin confirmar el equipo para recibir a Colombia. “No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo”.

En el arco continuará Emiliano Martínez custodiado por una defensa novedosa que tendría a Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña. En tanto que Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso y Nicolás González o Paulo Dybala acompañarían a los habituales titulares Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Sobre Colombia, Scaloni opinó que su jerarquía “no se ajusta a la realidad en los últimos partidos. Lamentablemente el fútbol les está dando la espalda en cuanto resultados... Han tenido mala fortuna, pero tienen grandes jugadores”.

Bajo su conducción, Argentina nunca le pudo ganar a Colombia en tiempo reglamentario. La última vez que se midieron fue en las semifinales de la Copa América y la Albiceleste se impuso por penales.

Los colombianos sumaron seis partidos sin anotar goles tras la inesperada derrota 1-0 ante Perú el viernes en Barranquilla, que despidió a los locales con una lluvia de insultos. Con una cosecha de 17 puntos, se ubican en la sexta posición.

“La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Hay cosas que parecen sobrenaturales: la sacan de la raya, le rebota al uno al otro. A veces se necesita un poco de esa suerte para que la pelota pegue en el palo y entre, y en los últimos partidos no hemos contado con ella”, se lamentó el artillero Radamel Falcao.

“Estamos fuertes como equipo, sabemos lo que hemos hecho y esto nos da tranquilidad. Colombia está haciendo buenos partidos, sólo nos falta eso”, aseveró.

Los antecedentes no son alentadores. Los colombianos llevan 25 años sin convertir goles de visitante en Argentina por eliminatorias.

“Las palabras no valen, valen los hechos y en el fútbol todo se soluciona con fútbol sobre la cancha y con goles”, dijo el técnico Reinaldo Rueda el lunes.

Respecto a la derrota ante Perú, Rueda no podrá contar con el defensor Yerry Mina, por acumulación de amarillas. William Tesillo y Óscar Murillo son las opciones para reemplazarlo. También es una incógnita si Falcao y James Rodríguez seguirán comandando el ataque colombiano junto a Luis Díaz, flamante fichaje del Liverpool inglés.

