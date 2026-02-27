Una noche que prometía ser histórica para el fútbol en Puerto Rico, con el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel, será recordada a nivel internacional por el momento en que un fanático tumbó a Lionel Messi tras invadir el campo en los minutos finales del encuentro.

En el minuto 88, el partido fue detenido cuando una persona entró al césped sin autorización. Al percatarse de que el intruso no pudo ser detenido a tiempo por el personal de seguridad, bastaron apenas unos segundos para que múltiples aficionados, muchos de ellos niños, siguieran sus pasos e invadieran el terreno con la intención de fotografiarse o pedirle un autógrafo al astro argentino.

Solo algunos lograron el cometido y el resto fueron removidos. Sin embargo, cuando Messi estaba atendiendo a uno de los jovencitos, una persona sin camisa lo agarró por la espalda.

De inmediato, un miembro de la seguridad privada del evento, organizado por VRDG Entertainment, intentó separarlo, pero en el proceso el ocho veces ganador del Balón de Oro cayó en el césped porque el fanático lo seguía sujetando, poniendo a Messi en riesgo de una lesión a solo tres meses y medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En Puerto Rico varios hinchas fueron a abrazar a Messi y LOS DE SEGURIDAD TERMINARON TIRANDO A LIONEL AL PISO.



Increíble. 😳🇦🇷pic.twitter.com/QtDMpWUcFl — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2026

Poco después, el juego fue reanudado y el árbitro solo añadió dos minutos al tiempo agregado. Al sonar el silbato final, el argentino tuvo que ser escoltado por el personal de la compañía de seguridad privada para el evento y la Fuerza de Choque debido al ambiente vivido en Bayamón.

Esto ha sido reportado por numerosos medios internacionales, entre ellos ESPN, The Athletic, USA Today, Yahoo! Sports, Diario AS, Marca, Daily Mail y La Vanguardia.

El evento, que incluyó una práctica abierta el miércoles, tuvo una inversión de $7 millones, de los cuales $4.1 millones provinieron de fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Jenniffer González esperaba que este espectáculo tuviera un impacto económico de $19 millones.