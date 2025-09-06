Cristiano Ronaldo volvió a estar en el centro de la atención pública después de que un vídeo, difundido en redes sociales, mostrara el momento en que empuja a un aficionado que logró ingresar al hotel de concentración de la Selección de Portugal para pedirle una selfie.

El episodio ocurrió mientras el delantero se dirigía a sus actividades con el equipo y rápidamente se viralizó, generando reacciones divididas entre quienes lo critican por su actitud y quienes consideran que actuó en defensa de su espacio personal.

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nRErl46Bva — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025

En las imágenes se observa cómo el fan evade la seguridad del lugar y se acerca de forma abrupta a Ronaldo, quien lo aparta con el brazo antes de seguir su camino. El hecho recordó otros momentos similares en la carrera del portugués, donde también se han registrado tensiones con seguidores.

Antecedentes de incidentes con fanáticos

El primer episodio ampliamente registrado ocurrió en septiembre de 2022, tras un partido del Manchester United contra el Everton. En esa ocasión, Ronaldo fue grabado aparentemente golpeando el teléfono móvil de un joven de 14 años.

El gesto le valió críticas y obligó al jugador a disculparse públicamente, además de invitar al menor a un partido en Old Trafford como muestra de conciliación.

En agosto de 2023, ya como jugador del Al Nassr en Arabia Saudita, volvió a protagonizar un altercado similar. Durante un encuentro, un aficionado intentó acercarse para tomarse una selfie y Ronaldo lo empujó, acción que también fue registrada en video.

Un tercer momento de gran repercusión tuvo lugar en la Eurocopa 2024, en el partido entre Portugal y Turquía. Un invasor de campo ingresó al terreno de juego y se acercó al capitán luso para pedirle una fotografía. El delantero lo apartó, generando controversia debido a la magnitud del evento y al contexto competitivo.

El nuevo incidente en el hotel refuerza la discusión en torno a la relación del futbolista con sus seguidores y a las medidas de seguridad en eventos donde participa.

Victoria de Portugal en las Eliminatorias europeas ante Armenia

El episodio se produjo en el marco del debut de Portugal en las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial, donde el equipo se impuso con una contundente victoria 0-5 sobre Armenia en el estadio Vazgen Sargsyan.

Joao Félix abrió el marcador al minuto 10 y, poco después, Ronaldo amplió la ventaja tras un centro de Pedro Neto. Joao Cancelo sumó el tercer gol en la primera parte, y en el inicio del segundo tiempo, Cristiano firmó su doblete con un remate potente. El marcador lo cerró nuevamente Joao Félix con un tanto de tacón al minuto 61.

Con este resultado, Portugal lidera su grupo y enfrentará a Hungría el próximo martes 9 de septiembre en el Puskás Arena, Hungría.