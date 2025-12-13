Calcuta, India. La esperada gira de Lionel Messi por India comenzó de manera accidentada el sábado, cuando fanáticos enfadados lanzaron botellas e intentaron destrozar un estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que un atisbo de su ídolo.

Según Times of India, muchos de los que tenían boletos para un evento contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la “mala gestión” del acto.

Relacionadas

  1. Llegada de Pete Alonso da credibilidad a los Orioles

  2. Corozal vibra con el retorno de los Plataneros a su cancha y su dramático triunfo sobre los Changos

  3. José “Piculín” Ortiz avanza en su tratamiento contra el cáncer: “Estoy mejorando poco a poco”

  4. Los Criollos consiguen dramática victroria sobre Santurce tras error de Jack López en la décima

  5. El BSN aumenta el tope salarial colectivo a $1,000,000 para la temporada 2026

  6. Edwin “Sugar” Díaz es presentado oficialmente por los Dodgers: “Yo lo que quiero es ganar”

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

El futbolista argentino Lionel Messi (centro), llega al estadio Salt Lake, en Calcuta, India, el 13 de diciembre de 2025. (AP Foto/Bikas Das)
El futbolista argentino Lionel Messi (centro), llega al estadio Salt Lake, en Calcuta, India, el 13 de diciembre de 2025. (AP Foto/Bikas Das) (Bikas Das)

La gira de tres días de Messi, bautizada como “GOAT India Tour”, llevará al ganador de la Copa del Mundo de Calcuta a Hyderabad y luego a Mumbai antes de concluir en Nueva Delhi el lunes. El argentino está acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Antes el sábado, Messi “inauguró” de manera remota una estatua de 21 metros (70 pies) de sí mismo en Calcuta.