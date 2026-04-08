Barcelona. El partido de cuartos de final de la Liga de Campeones que el Barcelona disputará hoy contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou enfrentará a un fenómeno adolescente contra uno de los grandes de la Liga.

Las esperanzas del Barcelona de poner fin a 11 años de espera para conquistar otra Copa de Europa dependerán en gran medida de las actuaciones de Lamine Yamal, de 18 años. El mediapunta español ha marcado en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones y sus 21 goles en todas las competiciones esta campaña lideran a su equipo.

El Atlético, por su parte, buscará la inspiración en el delantero Antoine Griezmann. El máximo goleador histórico del Atlético quiere poner fin a su carrera estelar con el club con una nota alta antes de que el jugador de 35 años se marche a la MLS.

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Los rivales españoles habrán jugado cinco veces en dos meses tras el partido de vuelta de la próxima semana en Madrid.

El Atlético se impuso al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey en febrero, antes de que el equipo de Hansi Flick se tomara la revancha el sábado al vencer a domicilio por 2-1 en la liga española para reforzar su liderato liguero.

El Barcelona es cinco veces campeón de Europa, pero el Atlético de Diego Simeone eliminó al club catalán en la misma fase tanto en 2014 como en 2016, camino de alcanzar la final de la Liga de Campeones.

El Barcelona aspira a alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

El intento del Atlético de llegar a su primera semifinal desde 2017 dependerá de su defensa y de una mezcla de opciones de ataque que incluyen a Julián Álvarez, Ademola Lookman y Alexander Sorloth.

Marcus Rashford será probablemente titular en el Barcelona en lugar del lesionado Raphinha.