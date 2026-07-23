Este viernes, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 vivirán su inauguración oficial con una ceremonia que marcará el inicio de 20 días de competencia y, a la vez, celebrará un siglo de historia del evento multideportivo más antiguo del continente.

Bajo el lema “Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón”, la apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez promete un despliegue sin precedentes, con más de 1,100 drones, 500 láseres, 30,000 pulseras LED interactivas, 200 bailarines y presentaciones musicales que rendirán homenaje a la cultura dominicana y a los 100 años de Centro Caribe Sports, organismo rector de la justa regional.

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Más de 6,000 atletas de 37 países competirán hasta el 8 de agosto en 40 deportes, en una edición que también marcará el debut oficial de los eSports dentro del programa centroamericano.

¡Puerto Rico listo!

Puerto Rico competirá con una delegación de 442 atletas (226 mujeres y 216 hombres), la más numerosa que ha enviado a unos Juegos celebrados fuera de la Isla.

La balonmanista Nathalys Ceballos será la abanderada de una representación que buscará conquistar entre 96 y 100 medallas, según las proyecciones del Comité Olímpico de Puerto Rico.

Entre los participantes, Quique Figueroa es el más veterano, con una décima participación en los Juegos. En esta ocasión competirá haciendo equipo con su hija Paula. ( alexis.cedeno )

Entre los principales referentes sobresalen la tenimesista Adriana Díaz, máxima medallista activa de la delegación con 12 preseas, y el velerista Enrique “Quique” Figueroa, ganador de nueve medallas, quien competirá junto a su hija Paula.

Vale destacar que el 62% de los atletas de Puerto Rico competirán en su primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación boricua también tendrá varios equipos de conjunto activos, incluyendo los de voleibol y baloncesto, que en el caso del equipo masculino se juega en la categoría Sub-21, así como novenas de béisbol y sóftbol.

Aunque sigue siendo muy joven, Adriana Díaz ya es una veterana de la delegación. De hecho, es la máxima medallista en la historia de los Juegos con 12 preseas ganadas al día de hoy. ( alexis.cedeno )

Puerto Rico acude a Santo Domingo con la meta de mejorar su sexta posición global en el medallero de los pasados Juegos Centroamericanos en San Salvador en el 2002. En aquella ocasión la delegación conquistó 25 medallas de oro, 27 de plata y 44 de bronce.

Participa, además, por 24ta ocasión en los Juegos. Solo no estuvo en la primera, en el 1926, pero desde el 1930 al presente es parte del evento.