La puertorriqueña Adriana Díaz avanzó este miércoles a la final del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa al derrotar categóricamente 4-0 a la estadounidense Lily Zhang en la ronda semifinal.

Díaz, quien busca su sexto título continental, se impuso con parciales de 11-8, 11-8, 11-9 y 11-5, mostrando dominio de principio a fin. La atleta utuadeña enfrentará en la final a la brasileña Bruna Takahashi, quien venció 4-2 a la canadiense Mo Zhang (8-11, 11-7, 11-6, 9-11, 11-5, 11-5).

La boricua, que recibió un pase directo en la ronda de 64, había superado previamente a la guatemalteca Mabelyn Enríquez (4-0), a la mexicana Arantxa Cossio (4-0) y a la chilena Zhyingh Zeng.

Díaz, de 24 años, ha sido campeona panamericana en dos ocasiones en los Juegos Panamericanos (2019, 2023) y en cinco ediciones del Campeonato Panamericano (2017, 2018, 2019, 2022, 2024).

La final del torneo individual femenino será hoy mismo, a las 5:00 p.m. hora de Puerto Rico. El torneo se está celebrando en South Carolina.