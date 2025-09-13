La puertorriqueña Adriana Díaz no pudo extender su histórico momento en el tenis de mesa mundial y cayó este sábado en los cuartos de final del WTT Champions de Macao ante la clasificada número uno del mundo, Sun Yingxia, de China, con marcador de 4-1 y parciales de 10-12, 11-7, 11-9, 11-9 y 11-7.

Díaz, natural de Utuado y de apenas 24 años, había alcanzado la ronda de cuartos tras lograr la victoria más importante de su carrera el jueves, cuando superó a la quinta clasificada del mundo, la también china Wang Yidi, en un dramático partido que finalizó 7-11, 11-5, 4-11, 11-9 y 12-10.

Semifinal bound!👊🔥



Sun Yingsha marches on with a 4-1 win against Adriana Diaz and claims her place among the final four at #WTTMacao! 💥#TableTennis pic.twitter.com/da9jfbBe8e — World Table Tennis (@WTTGlobal) September 13, 2025

Ese triunfo marcó un hito en la trayectoria de la boricua, consolidándola como una de las figuras emergentes del circuito femenino.

Ante Sun, Díaz comenzó con ímpetu y se llevó el primer parcial por 12-10, sorprendiendo al público local y mostrando su característico empuje que tantas veces le ha abierto paso en la élite.

Sin embargo, la campeona china reaccionó con temple y experiencia, imponiéndose en los siguientes cuatro sets con un juego consistente y una defensa elevada de nivel, aunque no logró imponerse con tamaña superioridad.

Con la eliminación, Díaz cierra una de las actuaciones más notables de su carrera internacional, dejando huella en Macao con su temple competitivo y su capacidad de retar a las principales potencias del tenis de mesa.

De seguro su carrera le ayudará a mejorar su actual posicionamiento en el puesto 22 del ranking mundial.