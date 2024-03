Hace un año, en febrero de 2023, integrantes de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado se trasladaron hasta Arecibo para observar de primera mano las condiciones de una piscina donde personas con condiciones especiales recibían terapias.

La alberca ha permanecido inservible desde el paso del huracán María en el 2017 y los ciudadanos continúan reclamado que la reparación es indispensable.

Además, hace un año cuestionaron la lentitud que ha demostrado el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), entidad que mantiene la custodia de la piscina construida en 1979.

Antonio Cabrero, secretario auxiliar de infraestructura del DRD, insistió durante la visita que la reparación de la piscina era un proyecto de alta prioridad para la dependencia estatal.

PUBLICIDAD

Relacionadas A paso de tortuga los trabajos para reconstruir los estructuras deportivas en Arecibo

“Vamos a trabajar para que la piscina esté lista a la mayor brevedad posible. Lo digo de corazón, lo prometo”, dijo Cabrero en aquel momento.

La legisladora Elizabeth Rosa indicó que el DRD le informó que la agencia “ha seguido un proceso riguroso que incluye consultas legales, revisiones de diseño y la obtención de permisos antes de la construcción”. ( Carlos González )

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó un presupuesto de $2.9 millones para los trabajos.

Sin embargo, 12 meses después, agua con hongo verde adorna el estanque mientras un puñado de vehículos del Gobierno sirven de vigilantes dentro del desolado espacio.

La senadora Elizabeth Rosa Vélez, presidenta de la Comisión legislativa, indicó a Primera Hora que recibió una comunicación escrita por parte del DRD que no precisa cuándo iniciarán los proyectos pendientes.

“Cuando hicimos los reclamos, la fecha establecida para finalizar la etapa de diseño era el pasado junio y que la subasta pudiera ser adjudicada para septiembre de 2023. Debido a que nada de eso ocurrió, hicimos una cuarta petición de información”, relató Rosa Vélez.

Ray Quiñones Vázquez, secretario del DRD, respondió por medio una carta, según la legisladora, que detalla que la agencia “ha seguido un proceso riguroso que incluye consultas legales, revisiones de diseño y la obtención de permisos antes de la construcción”. La misiva firmada por Quiñones Vázquez tiene fecha del 26 de septiembre de 2023.

Cinco meses después, la espera continúa.

Rosa Vélez indicó que optó por enviar una circular al gobernador Pedro Pierluisi para que esté al tanto de la situación y tome cartas en el asunto.

“Nos indicaron que recibieron la carta, pero hasta el momento no tengo una respuesta de qué ocurrirá con la piscina. Vamos a continuar tocando a las puertas. Hay que tener voluntad porque se asignaron $2.9 millones para una piscina donde personas recibían terapias. Es triste, porque entiendo que le dicen al país una cosa, pero hacen otra y así no podemos seguir. Tienen el dinero asignado, pero no ejecutan. Han pasado seis años y siguen dando excusas. No hay certeza de nada”, concluyó.

La oficina de prensa y comunicaciones del DRD indicó por medio de un correo electrónico que, por el momento, Cabrero no estaría disponible para responder a preguntas. Asimismo, quedó pendiente enviar una contestación escrita que no se ha recibido al momento de esta publicación.