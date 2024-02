Los cálculos le dicen claro a la atleta Alysbeth Féliz que su campaña para lograr una clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 debe ser vía el evento de salto largo.

Siguiendo ese cálculo, Félix confirmó que hará campaña específica en salto largo, sin olvidar el héptalo, el que es su principal evento y el que le ayudará a fortalecer el salto.

“Como estoy más cerca de clasificar por ranking en el salto, esa es la prioridad. Pero no voy a descartar el héptalo porque es lo que me ha llevado lejos, además de que en mi región soy de las mejores”, confirmó.

Félix ya fue una vez olímpica, como heptalista, en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Mientras, la atleta está esta vez a nueve puestos en el ranking de clasificación olímpico de entrar entre las 33 saltadoras que participarán en París 2024, de acuerdo a la World Athletics.

Esa cercanía le presenta un panorama más accesible de clasificación que en que encuentra para el evento del héptalo, en donde está a 20 puestos de acomodarse entre las 24 que verán acción en París en la prueba de siete eventos.

Félix necesita mejorar su salto largo para garantizar su participación en París 2024 con la marca mínima de la prueba. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Felix también puede clasificar tanto en el salto largo como al héptalo si logra las marcas mínimas de cada uno de esos eventos, aunque esa es una puerta difícil de abrir en comparación a clasificar por ranking.

La marca mínima para clasificar a París 2024 en salto largo es 6.86 metros. Al día de hoy solamente 10 saltadoras en el mundo han clasificado a los Juegos Olímpicos logrando salvar esa distancia.

Mientras, el registro mínimo para clasificar a París 2024 en el héptalo es de una acumulación de 6,480 puntos. Al día de hoy, solamente cinco atletas han hecho ese puntaje a nivel mundial.

Las marcas personales de Félix para esos eventos son de 6.54 metros en salto y 5,860 puntos en el héptalo.

La atleta cree, sobretodo, que la marca del salto es posible.

“Lo que me faltan son 30 centímetros (11.8 pulgadas). La gente puede creer que es poco, pero no lo es. Creo que lo que me falta para llegar a los 30 centímetros son toques en los que estoy trabajando, cosas en que nos estamos dando cuenta que teníamos fallas. Puedo estar cerca y hasta lograrlo”, dijo Félix a Primera Hora durante una de sesión de entrenamiento a finales de la semana pasada en el Estadio Sixto Escobar de San Juan.

Alysbeth Félix se convirtió en los pasados Juegos Panamericanos en la primera mujer boricua en ganar una medalla de oro en un evento de atletismo de esa competencia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Félix entrena con Ubaldo Duany, quien fue el entrenador de la campeona olímpica y mundial colombiana Catherine Ibarguen, quien hizo carrera universitaria y residencia en Puerto Rico.

La atleta dijo que comenzará su temporada en abril y detalló que algunas competencias en las que participará son el Campeonato Iberoamericano, el Campeonato de Centroamérica y El Caribe (Nacac), el Nacional y un invitacional en Miami, entre otros.