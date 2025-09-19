Naranjito continúa este domingo con la primera edición de la Copa Deportiva El Chango 2025, una competencia interbarrios que reúne a más de 350 participantes de diversas comunidades para competir en baloncesto, voleibol y softball.

Los juegos se desarrollan en un ambiente de confraternización y unidad, buscando fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, destacó la importancia de este evento para la comunidad.

“Es una fiesta deportiva que une a nuestras comunidades a través del deporte y la confraternización”, expresó.

La competencia, que se extenderá hasta noviembre de 2025, se llevará a cabo en los parques y canchas de los barrios Anones, Lomas, Cedro Abajo, Cedro Arriba, y en la cancha Gelito Ortega (pueblo) y sus canchas anexas.

PUBLICIDAD

Los equipos serán premiados bajo las categorías bronce, plata y oro.

La Copa Deportiva El Chango también ha sido una plataforma para ver competir a hombres y mujeres de distintas edades, en un mismo equipo, reflejando el espíritu solidario y competitivo que caracteriza a los barrios de Naranjito: Achiote, Anones, Lomas, Guadiana, Barrio Nuevo, Cedro Abajo, Cedro Arriba y El Pueblo.

Itinerario de juegos para el domingo 21 de septiembre de 2025

Baloncesto

11:00 AM – Femenino: Cedro Arriba vs Pueblo - Cancha Gelito Ortega

12:00 PM – Femenino: Cedro Arriba vs Barrio Nuevo - Cancha Gelito Ortega

1:00 PM – Masculino: Lomas vs Cedro Arriba - Cancha Anexa C1, Cancha Gelito Ortega

1:00 PM – Masculino: Guadiana vs Pueblo - Anexa C2, Cancha Gelito Ortega

2:30 PM – Masculino: Achiote vs Cedro Arriba - Anexa C1, Cancha Gelito Ortega

2:30 PM – Masculino: Barrio Nuevo vs Guadiana - Anexa C2, Cancha Gelito Ortega

4:00 PM – Masculino: Barrio Nuevo vs Cedro Abajo - Anexa C1, Cancha Gelito Ortega

4:00 PM – Masculino: Achiote vs Pueblo - Anexa C2, Cancha Gelito Ortega

Voleibol

1:00 PM – Femenino: Cedro Abajo vs Cedro Arriba - Cancha Gelito Ortega

2:15 PM – Femenino: Barrio Nuevo vs Guadiana - Cancha Gelito Ortega

3:30 PM – Femenino: Anones vs Lomas - Cancha Gelito Ortega

4:45 PM – Femenino: Achiote vs Pueblo - Cancha Gelito Ortega

1:00 PM – Masculino: Cedro Arriba vs Barrio Nuevo - C1, Cedro Abajo

1:00 PM – Masculino: Guadiana vs Achiote - C2, Cedro Abajo

PUBLICIDAD

2:15 PM – Masculino: Cedro Arriba vs Lomas - C1, Cedro Abajo

2:15 PM – Masculino: Anones vs Barrio Nuevo - C2, Cedro Abajo

3:30 PM – Masculino: Anones vs Guadiana - C1, Cedro Abajo

3:30 PM – Masculino: Cedro Abajo vs Achiote - C2, Cedro Abajo

Softball

11:00 AM - Femenino: Pueblo vs Barrio Nuevo - Parque Guadiana

1:00 PM - Masculino: Guadiana vs Achiote - Parque Guadiana (El alcalde de Naranjito asistirá)

2:30 PM - Masculino: Pueblo vs Barrio Nuevo - Parque Guadiana

4:00 PM - Masculino: Achiote vs Pueblo - Parque Guadiana

5:30 PM - Masculino: Barrio Nuevo vs Guadiana - Parque Guadiana

1:00 PM - Masculino: Anones vs Cedro Arriba – Parque Lomas García

2:30 PM - Masculino: Cedro Arriba vs Cedro Abajo- Parque Lomas García

4:00 PM – Masculino: Lomas vs Anones- Parque Lomas García

5:30 PM – Masculino: Cedro Abajo vs Lomas- Parque Lomas García

La Copa Deportiva El Chango 2025 promete continuar siendo un referente de unidad y deporte en Naranjito, fomentando la participación de la comunidad en un ambiente de sano esparcimiento y competencia.