Los tenistas puertorriqueños Aurora Lugo y Yannik Álvarez abrieron el martes su participación en los durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con victorias en sus partidos de sencillos y dobles mixtos.

En la primera ronda de sencillos, Álvarez, en el puesto número tres, superó al mexicano Mauricio Schutlmann Gasca con parciales de 6-0 y 6-2.

Por su parte, Lugo venció de forma categórica a la salvadoreña Sienna Poma por 6-0 y 6-1, asegurando así su pase a la siguiente fase.

Más tarde, la dupla boricua regresó a la cancha para disputar en dobles mixtos, donde derrotaron a la pareja peruana compuesta por Francesca Muguiña Bunikowska y Nicolás Baena Cooper con marcador de 6-3 y 6-2.