El boricua Ayden Owens Delerme cerró la primera jornada del decatlón en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025 en la tercera posición global, tras sumar 4,487 puntos en los primeros cinco eventos ayer viernes.

El estadounidense Kyle Garland lidera la clasificación con 4,707 unidades, seguido del noruego Sander Skothiem con 4,543. Owens Delerme se mantiene a solo 56 puntos de la segunda posición y 220 de la primera posición.

El atleta de 24 años abrió con un brillante triunfo en los 100 metros, donde registró su mejor marca de la temporada con 10.31 segundos. Luego, fue noveno en el salto largo con 7.32 metros, pero se recuperó en el impulso de la bala al finalizar cuarto con un sólido lanzamiento de 15.55 metros.

PUBLICIDAD

15 Fotos El atleta boricua cerró la primera jornada de cinco eventos en el tercer puesto global.

En el salto alto no pudo capitalizar, quedando duodécimo con 1.96 metros. Sin embargo, volvió a brillar en los 400 metros, imponiéndose con un tiempo de 46.46 segundos, que le dio el segundo triunfo parcial del día.

El segundo día de competencias ya está en marcha con las pruebas de 110 metros con vallas, lanzamiento del disco, salto con pértiga, jabalina y los 1,500 metros, en las que Owens Delerme buscará seguir escalando posiciones para asegurar un lugar en el podio.

En el evento compiten 18 atletas.

(Nota del editor: En una previa edición de este escrito se puntualizó erróneamente que Owens Delerme marcha en la cuarta posición. Disculpen la confusión que eso pueda haber causado)