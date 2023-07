La pareja de Yarimar Mercado y Gustavo Enríquez ganó en horas de la mañana el martes la presea de bronce en la modalidad de rifle de aire 10 metros mixto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los boricuas superaron 17-9 a los guatemaltecos de Centro Caribe Sports (CCS), Jazmine Matta y Donalson Muñoz. La medalla de oro fue para los mexicanos Andrea Palafox y Edson Ramírez, mientras que la presea de plata fue para los guatemaltecos Polymaría Alvarado y Douglas Oliva de CCS.

Con esta medalla, Mercado se convierte en una de las máximas condecoradas de la delegación con un oro en rifle tres posiciones 50 metros, plata en rifle de aire 10 metros y bronce con rifle 10 metros mixto. En este selecto grupo están los tenismesistas Adriana Díaz y Brian Afanador, Kristen Romano y Yeziel Morales con tres o más medallas en San Salvador 2023.

Enríquez se despide con dos medallas de bronce en hombres 10 metros aire por equipo y 10 metros aire mixto.

Buen inicio en taekwondo

Los taekwondistas Miguel Ramos y Fabiola Ruiz arrancan con medallas en el primer día del taekwondo, evento que se celebra en la subsede Santo Domingo, República Dominicana de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ramos fue la primera medalla del día para Puerto Rico en la modalidad de poomsae con puntuación de 7.370. El podio lo completó el nicaragüense Elian Ortega con el oro (7.610) y la plata fue para el colombiano Isaac Vélez (7.400).

“Me siento súper emocionado por esta medalla de bronce que gané. Estoy feliz. Me siento con mucha adrenalina. Feliz y contento con el apoyo. Le dedico esta medalla a mi madre, mi familia, la gente que me apoya”, dijo Ramos, quien está en sus primeros Juegos.

La segunda medalla para la modalidad fue de Fabiola Ruiz en “freestyle poomsae”. La puertorriqueña hizo una rutina de 6.960. El oro fue para María Higueros, de Centro Caribe Sports, con puntuación de 7.020. El bronce lo obtuvo la mexicana Hyun Lee con 6.380.

“Me siento contenta. Se realizó el trabajo. Lo di todo por Puerto Rico. Era lo que queríamos. Estoy muy orgullosa de mi trabajo y del equipo. Se logró esa medalla, que tanto se anhelaba”, expresó Ruiz, quien ganó bronce por equipo la pasada edición Barranquilla 2018.

El poomsae debutó en los Juegos de Barranquilla 2018. En ese momento, Puerto Rico ganó una medalla de bronce individual y un bronce por equipo.