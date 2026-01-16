Charlotte. Se ha planeado un servicio conmemorativo para el viernes en Charlotte por el fallecimiento del ex piloto de NASCAR Greg Biffle, su familia y otras personas que murieron en un accidente aéreo el mes pasado.

El servicio, que estará abierto al público y será transmitido en vivo en las plataformas de NASCAR, estaba programado para comenzar a las 11 a.m. EST en el Coliseo Bojangles.

Biffle se encontraba entre los siete fallecidos junto con su esposa, Cristina, y sus hijos Ryder, de 5 años, y Emma, de 14, cuando el avión se estrelló al regresar al aeropuerto en Statesville, Carolina del Norte, según las autoridades. Otros ocupantes del avión fueron identificados como Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth.

La causa del accidente aún está bajo investigación por parte de la NTSB.

Biffle, de 55 años, fue seleccionado por NASCAR como uno de sus 75 mejores pilotos de la historia, fue nominado al Salón de la Fama de la serie de autos stock y compitió durante 18 años en la élite del deporte. El año pasado llamó la atención por sus incansables esfuerzos humanitarios como piloto de helicóptero, llevando ayuda a las áreas devastadas por el huracán Helene.

El Cessna C550 se incendió al tocar el suelo poco después de despegar del Aeropuerto Regional de Statesville, a aproximadamente una hora en auto al norte de Charlotte. El avión se estrelló mientras intentaba regresar y aterrizar, dijeron las autoridades.

En una carta escrita por Nicole Biffle, que estaba demasiado afligida para leer ella misma durante el servicio de su hija, expresó su agonía por haber permitido que Emma volara ese día, sabiendo que no se sentía bien. La noche antes del accidente, había comprado boletos a Italia como regalo para su hija.

El accidente, ocurrido una semana antes de Navidad, dejó a la comunidad de NASCAR conmocionada y fue otro golpe durante una larga temporada baja. Diez días después, en el 52º aniversario de bodas de los padres de Denny Hamlin, la casa que el futuro miembro del Salón de la Fama construyó para recompensarlos por sus años de sacrificio se incendió. Su padre, Dennis, murió, y Mary Lou Hamlin fue trasladada de urgencia a una unidad de quemados de un hospital.

Los alguaciles también están investigando un supuesto allanamiento y robo la semana pasada en la casa de Biffle en Mooresville, que dejó un botín de $30,000 en efectivo, algunas armas y objetos de memorabilia.