San Salvador. Los organizadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que arrancan este miércoles, aunque la inauguración formal será el viernes, han tenido que hacer ajustes de última para poder cumplir con su calendario de preparación para el inicio del evento.

Y los ajustes han requerido también cambios para muchos atletas boricuas, algunos de los cuales comenzarán a jugar desde este miércoles.

Un total de 57 atletas puertorriqueños están, a este martes, instalados en la Villa Deportiva en San Salvador, incluidos los dos equipos de voleibol playero que originalmente iban a estar ubicados en el sector Costa del Sol, que ubica a una distancia en auto de más de una hora del epicentro de la acción. La movida surgió de un día para otro cuando los directivos tomaron la decisión de poner el voleibol de playa en el centro deportivo donde principalmente se realizarán los Juegos. Aunque hubo un previo aviso, no han habido explicaciones sobre el cambio.

PUBLICIDAD

La Jefa de Misión de Puerto Rico, Daphne Guzmán, comentó al respecto que los organizadores de los Juegos han hecho ajustes de un día para otro y agregó que no han dado explicaciones para los mismos, aunque se puede especular que se trata de atrasos en las instalaciones deportivas.

“Nos imaginamos que es que las canchas no estaban terminadas”, dijo Guzmán.

Tenis de Mesa, por su parte, será el primer deporte que involucra a atletas boricuas en entrar en acción. Puerto Rico tendrá representación tanto en la rama masculina y femenina. Cada uno de los equipos tiene a cuatro jugadores, liderados por Adriana Díaz y Brian Afanador.

Los ocho tenismesistas son parte de los 404 atletas boricuas inscritos para ver acción en los Juegos, enumeró Guzmán. Se dividen en 201 féminas como la abanderada Beverly Ramos, y 203 varones como el abanderado Raúl Ríos, quien es uno de los 57 atletas que ya están en San Salvador, agregó Guzmán.

En esta foto aparecen Brian Afanador y Daniel González entrenando bajo la observación del entrenador del equipo masculino, Eladio Afanador. ( Suministrada )

El tenis de mesa es también uno de los deportes que ha tenido que lidiar con ajustes en la marcha. No fue hasta hoy martes que tuvieron disponible para entrenar la cancha principal de juego y hasta entonces habían encontrado que la mesas de prácticas no cumplían con los requisitos de calidad, dijo el martes el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, quien se encuentra en San Salvador.

La competencia del tenis de mesa se pone en marcha este miércoles.

El boxeo, que inicia el jueves, también ha tenido sus retos. En su comité organizador trabaja el puertorriqueño José Luis Vellón, y este dijo a este diario que trabajan minuto a minuto con mover a las delegaciones a sus sesiones de prácticas y agregó que el torneo no hará un ajuste de fecha en su calendario.

PUBLICIDAD

Los atletas han estado utilizando la Villa Deportiva como lugar de entrenamiento, lo que es normal en los Juegos. La Villa tiene un gimnasio, como es requisitos.

Al menos los ajustes en la marcha no han desenfocado a los atletas boricuas, dijo Guzmán, aunque ella no puede cuantificar, naturalmente, cuánto afectan estos ajustes porque cada atleta es distinto. Pero bajo una simple mirada, Guzmán dijo que los atletas no han reflejado desconcentración. Agregó que los organizadores han hecho todo lo posible y que están llenos de “buena voluntad” para proveer todo lo necesario para que los atletas estén cómodos.

“Están bien enfocados. Han ido al gimnasio de aquí (Villa) y han entrenado. No han perdido el foco, según entiendo”, dijo.

Los atletas boricuas ya han pasado, a este martes, una estadía en tres días en algunos casos. Los de velas y halterofilia llegaron hoy martes, procedentes de Puerto Rico y Colombia, respectivamente.

El personal de la Oficina de Misión de Puerto Rico que lidera Guzmán lleva ya una semana de convivencia en la Villa. Guzmán dijo que la convivencia ha sido “tolerable” considerando que los primeros días siempre requieren de ajustes.

Guzmán agregó que los ajustes también afectan otras actividades no deportivas, como la tradicional ceremonia de izamientos de banderas, que es una solemne ceremonia en la que participan los abanderados y delegaciones de los Juegos.

Una reunión de Jefes de Misión este miércoles dará luz sobre cuándo podrán realizar dicha ceremonia.

“No nos han dicho todavía. Esperamos que en la reunión nos digan, y que nos den información sobre los actos de inauguración de los Juegos”, dijo.

Los Juegos inauguran este sábado.