París, Francia. Los I Juegos Olímpicos de ESports tienen fecha y sede, y la Federación de Puerto Rico de ESports no tardó en levantar la mano, informó la presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico.

Los Juegos ESports serán en el 2025 en Arabia Saudita, según fue fijado el miércoles, en el congreso del Comité Olímpico Internacional celebrado en esa ciudad y con la participación de la presidenta del Copur, Sara Rosario.

Rosario dijo a este diario que inmediatamente se comunicó con la Federación de Puerto Rico de ESports.

“Estuvimos texteando en todo el proceso. Era lo que se esperaba”, dijo Rosario sobre la comunicación con el presidente de la Federación de Puerto Rico, Julio Aparicio. “Casualmente, mientras hacían la presentación se pensaba hace un año que todo esto era imposible”.

PUBLICIDAD

La presidenta del Copur también levantó la mano cuando este diario le preguntó si aspira a llegar a Arabia Saudita 2025. Aclaró que no puede categorizar la asistencia porque no quedó definido en el congreso cómo será el proceso de clasificación y las cuotas de plazas para cada una de las tres categorías.

“Esperamos que Puerto Rico esté ahí. Vamos a ver cómo son los procesos de clasificación, las categorías en que se va a competir. Hemos estado en comunicación con la Federación. Hay una buena participación y tenemos buenos jugadores que han ganado a nivel internacional. Hay que mirar las clasificaciones, las categorías y ver si tenemos oportunidades”, dijo.

El ESports boricua participó de carácter exhibición en este ciclo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sobre el presupuesto, Rosario dijo que harán los ajustes porque ESports ya pertenece a la familia olímpica.

“El presupuesto del año que viene lo miraremos para ver si tenemos que aportar a ESports. Nunca ha sido un problema el presupuesto para ayudarlos. Si ya entraron en lo que es deporte olímpico, tenemos que mirar el proceso de afiliación y presupuesto porque ya se convierte en un deporte olímpico”, dijo.

Rosario también mencionó un debate que seguramente sonará: ¿Son los juegos electrónicos un deporte? ¿Son sus jugadores considerados atletas?

“Si es un deporte o no, cada cual tiene su manera de interpretarlo. No está fácil definir si eres atleta o no. Pero ya están aprobados y a partir del 2025 van a tener sus primeros Juegos”, dijo.

PUBLICIDAD

El acuerdo entre el COI y Arabia Saudita es por 12 años

De vuelta al anuncio del COI, The Associated Press reportó que la alianza entre el organismo y Arabia Saudita es por 12 años “y en la que se realizarán Juegos Olímpicos Esports con regularidad”.

No fue revelado el valor del acuerdo.

El anuncio se realizó durante la Copa Mundial Esports de 2 meses y que se lleva a cabo en Riad.

El primer acuerdo de patrocinio y sede entre el COI y Arabia Saudí es la más reciente incorporación del reinado a su creciente portafolio de eventos deportivos, incluyendo la Copa Mundial de fútbol masculino 2034 y que será confirmado en diciembre.