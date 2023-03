Atletas puertorriqueñas del pasado y del presente fueron honradas durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en una actividad organizada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) como parte de la visita Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Lisette Gaetán (tenis de mesa), Carmen Rosa Sabater (voleibol), Marimer Olazagasti (tenis), Angelista Lind (atletismo), Ashey González (bolos), Rosario Matínez (vela), Juanita Rivera (baloncesto), Ivelisse Echevarría (sóftbol), Ineabelle Díaz (taekwondo) y Aury Cruz (voleibol) recibieron unos reconocimientos de la mano de Bach y Sara Rosario, actual presidenta del Copur.

También estuvieron presentes Melissa Mojica, las jóvenes boxeadoras Stephanie Piñero y Ashleyann Lozada, así como la atleta Alysbeth Félix, entre otras, quienes compartieron en un desayuno antes de pasar a los discursos de rigor centrados en la importancia de lograr la equidad.

Marimer Olazagasti aprovechó la ocasión y resaltó la trayectoria de Rosario, quien bajo su incumbencia Puerto Rico ha obtenido dos medallas de oro en Juegos Olímpicos gracias a los desempeños de Mónica Puig (tenis) y Jasmine Camacho-Quinn (atletismo).

Aury Cruz (izquierda) y Carmen Rosa Sabater fueron reconocidas por sus aportaciones en el voleibol. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

“El deporte femenino está pasando por un momento glorioso en el país y ustedes son protagonistas de estas historias”, resaltó Rosario durante si intervención. “Todavía nos queda mucho camino por recorrer. No sé ustedes, pero no me puedo conformar. Aun siendo presidenta del Copur puedo dar más y sé que ustedes puedan dar más”.

Bach, por su parte, insistió que una de las prioridades dentro del COI es fomentar la igualdad género a través de los deportes.

“Es un derecho humano fundamental. También es parte integral de la buena gobernanza. Por ello, el COI está comprometido con la eliminación de la brecha de género dentro del terreno de juego”, dijo Bach.

Durante las pasadas Olimpiadas en Tokío, Japón, el 48% de los participantes fueron mujeres. De hecho, la cifra de atletas boricuas en los grandes escenarios competitivos han aumentado considerablemente.

“La participación de las femeninas ha sido mayor que los varones. Hoy, nuestras féminas están entre las mejores a nivel mundial. El equipo de sóftbol está quinto, nuestro equipo de béisbol, que no tiene muchos eventos, está noveno. Adriana Díaz (tenis de mesa) está 14, pero ha alcanzado la décima posición en el mundo y estamos seguros que regresará. El equipo de baloncesto que llegó como invitado al Campeonato Mundial en el 2022, alcanzó la segunda ronda y se ubicó octavo en el mundo. Muy inspirador ese triunfo”, sostuvo Rosario.

Bach enfatizó los avances alcanzados por las mujeres puertorriqueñas en las distintas disciplinas deportivas y en posiciones de liderato.

“Son ejemplos a seguir. Las medallas olímpicas de oro, han sido de atletas femeninas, además de que Sara Rosario es la primera mujer en presidente del Comité Olímpico nacional. Todavía tenemos que hacer más y seguiremos impulsando más medidas a favor de la igualdad, pero al mismo tiempo necesitamos de ustedes. Por eso las animo para que sigan luchando por los derechos de las mujeres”, concluyó Bach.