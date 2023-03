El día del accidente todo sucedió muy rápido. El resultado fue que aquel niñito de 6 años fue arrollado por un vehículo de motor y con el impacto sufrió las fracturas del fémur en ambas piernas.

“Yo no me estaba quieto, siempre haciendo cosas, activo”, recordó sobre su niñez Alexander Torres Rojas, quien hoy día, a los 33 años, es considerado el mejor corredor de fondo que tiene Puerto Rico.

Natural de Orocovis y criado en el barrio Saltos Cabra, Torres Rojas repasó un tanto sobre la experiencia que vivió al ser atropellado por un vehículo a tan tierna edad.

Alexander Torres tuvo que esforzarse entre los 6 y 8 años para poder volver a caminar y correr. Al ganar el San Blas el pasado domingo de seguro aquel gran esfuerzo de la niñez le ayudó a superar los retos que encontró en la ruta coameña. ( Suministrada )

“Yo recuerdo que bajaba por una loma desde mi casa, iba a una teresina e iba con alguna velocidad. Entonces apareció el vehículo de esta señora y me imagino que al verme se asustó y no pudo controlar su guía y me arrolló. Terminé debajo del carro”, explicó Torres, quien resultó seriamente lesionado en sus piernas.

“Fue fuerte para mí y mi familia. Vinieron muchas citas médicas, terapias y operaciones. Estuve dos años en ese duro proceso de rehabilitación. Tuve varillas en mis piernas y los médicos me examinaban siempre para ver que una pierna no creciera más que la otra, por ejemplo. Luego a los ocho años comencé a aprender a caminar nuevamente. Yo antes corría mucho, estaba para arriba y para abajo. Recuerdo que íbamos a un parquecito cerca de casa y con mi papá comencé a dar unos pasitos, a veces me caía, me agarraba de los tubos, y seguí. Mucha persistencia. Yo quería caminar y correr como siempre”, dijo.

Y lo logró con esfuerzo y dedicación.

Desde los seis años, Torres Rojas estuvo practicando el correr. Luego, del accidente, una vez un tanto recuperado, volvió de inmediato al atletismo.

“Corría eventos de velocidad o algo así, pero no era un velocista puro. Pero, ya como a los 17 años empecé a enfocar en correr los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. En esa distancia me sentía mejor”.

Fue en el 2018 que Torres comenzó a pensar en hacer carreras de fondo largo. Así vino un periodo de preparación y al siguiente año debutó oficialmente en un medio maratón, cosa de probarse.

“Yo no sabía si podía tener la fuerza y la estámina para correr este tipo de evento. Lo fui descubriendo”, indicó.

En el 2020, cuando la pandemia del COVID-19 detuvo el planeta, Torres dijo que se dedicó a entrenar a toda capacidad por los montes y curvas de Orocovis.

“No paré. Ese año no hubo actividad de competencia. Así que entrené todo el tiempo, no había mucha gente por las calles y caminos. Orocovis tiene buenas tierras para entrenar fondismo y la Policía, como no había mucha gente por los alrededores, me permitía entrenar”, recordó.

Entonces, cuando en el 2021 hubo algo de normalización, Torres se presentó en un medio maratón en Jacksonville, Florida.

“Y noté que mi entrenamiento de un año dio resultados. Me sentí fuerte y me di cuenta que podía hacerlo bien en el medio fondo. En esa carrera rompí la marca nacional para la distancia que tenía Luis Collazo, que era de 1:03:36. Yo hice 1:02:40″, indicó Torres.

En el 2021, Torres, de 5′9 y 133 libras, debuto en una carrera de 42K. Lo hizo en Amsterdam, Holanda. Allí marcó tiempo de 2 horas con 16 minutos.

“Hoy día es la cuarta mejor marca nacional para un boricua”, dijo, orgulloso de su logro.

Torres es hoy día poseedor de tres marcas nacionales. En los 5 kilómetros su mejor tiempo es de 13:53, en los 10 kilómetros es de 28:52 y en el medio maratón es de 1:02:40.

Padre de cuatro hijos, tres hembras y un varón, entre las edades de 16 a 6 años, Torres viene de pulverizar una marca el pasado domingo, cuando corrió el medio maratón San Blas en Coamo.

La marca era de Papo Díaz, con registro de 1:04:42, lograda en 1982. Torres ganó con nueva marca de 1:03:59. Además es el primer puertorriqueño en ganar la carrera desde que es de nivel internacional en 42 años (1981). En la edición número 61 del San Blas participó una cifra récord de corredores con 1,613 competidores inscritos.

“Ganar San Blas fue una locura. La gente se ha portado superbién conmigo y celebran mi triunfo y el triunfo de un puertorriqueño”, apuntó Torres.

El doctor Ricardo Mendoza es hoy día el entrenador de Torres, quien inició sus estudios universitarios en su adolescencia en el Caribbean University, pero tuvo que dejarlos ya que necesitaba trabajar para mantener a su familia.

“Era fuerte trabajar y estudiar en ese tiempo, se me hacía difícil”, dijo. “Años más tarde pude terminar mi bachillerato en Justicia Criminal a través de estudios on line”, explicó.

Hoy día, Torres, a quien sus allegados llaman ‘Alex’, no trabaja y se dedica a vivir completamente del atletismo.

“Tengo mis auspiciadores y además me gano algún dinero en mis carreras. Vivo de eso y puedo mantener a mi familia”, explicó Torres, quien vive separado y tiene una casa cercana a la propiedad de sus padres en Orocovis.

El corredor no descarta representar a Puerto Rico en su agenda olímpica, pero para eso los funcionarios del Comité Olímpico tienen que hacerle una buena propuesta, basada en la parte económica.

El orocoveño Alexander Torres llega a la meta en el medio maratón San Blas celebrado en Coamo ( Miguel Rodr )

“Ahora vienen los Juegos Centroamericanos; alguna gente me ha hablado, pero la parte económica es vital para mí. Vivo del atletismo. Corro en Puerto Rico y fuera del País. Si me dedico a entrenar para un 10 kilómetros o un medio maratón para representar a Puerto Rico, pues el tiempo lo tengo que dedicar a eso y no correr en carrera alguna. Es importante que me ofrezcan una mensualidad fija, una cantidad adecuada, para dedicarme y analizar la posibilidad de ganar una medalla a nivel internacional”, dijo.

Finalmente, Torres indicó que tras la carrera del San Blas el pasado domingo tendrá unas dos semanas de descanso para entonces analizar si corre un evento en Europa o Estados Unidos en abril.