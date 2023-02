Phoenix. Las alineaciones estelares en las trincheras seguramente decidirán al campeón del Super Bowl.

Claro, Patrick Mahomes y Jalen Hurts tendrán grandes jugadas, pero el duelo del domingo se decidirá por el equipo que controle las líneas.

Los Eagles de Filadelfia (16-3) llegaron a este punto en gran parte gracias a una dominante línea ofensiva que le permitió a Hurts florecer. Se convirtió en finalista al Jugador Ofensivo del Año de la AP con una línea que incluye al center All-Pro Jason Kelce y al right tackle All-Pro Lane Johnson.

Kelce, Johnson, el left tackle Jordan Mailata, Pro Bowl left guard Landon Dickerson y el right guard Isaac Seumalo han sobresalido en la postemporada y ayudaron a los Eagles a sumar 416 yardas por tierra en dos desiguales victorias.

Los Chiefs de Kansas City (16-3) saben lo que es enfrentar a una despiadada defensa en el Super Bowl. Con una golpeada línea ofensiva, Mahomes se vio ordinario en la derrota 31-9 ante los Buccaneers hace dos años.

Ahora están saludables y cuentan con un par de jugadores All-Pro: left guard Joe Thuney y el center Creed Humphrey.

Del otro lado, el defense tackle All-Pro Chris Jones fue una pesadilla para sus rivales en la temporada. Jones sumó 15 1/2 capturas.

Cuando los Chiefs tienen el balón

Mahomes, dos veces elegido MVP NFL, es un mago, incluso con una lesión en el tobillo que deberá estar mejor que hace dos semanas ante Cincinnati. Buscará al tight end All-Pro Travis Kelce, quien sumó 110 atrapadas en temporada regular y 21 en dos encuentros de postemporada.

El wide receiver Marquez Valdes-Scantling tuvo un gran duelo frente a los Bengals, atrapando seis pases para 116 yardas y un touchdown. JuJu Smith-Schuster y Kadarius Toney están listos tras estar lesionados en ese partido.

El linebacker Jack Cochrane y el safety Zayne Anderson de los Chiefs de Kansas City calientan antes del entrenamiento en Tempe, Arizona. ( Ross D. Franklin )

Proteger a Mahomes será esencial para el éxito de Kansas City. Los Eagles están a cinco capturas de romper el récord de una campaña de la NFL.

Pero los cornerbacks James Bradberry y Darius Slay están entre los mejores duos de la liga y le complicarán la labor a Mahomes cuando intente conectar con sus receptores.

Cuando los Eagles tienen el balón

Los Eagles pueden vencer a sus rivales por tierra o aire. Hurts podría correr 100 yardas o lanzar para 300. La ofensiva tiene una gran versatilidad cuando Hurts lidera el camino. Miles Sanders sumó 1.268 yardas por tierra en la campaña regular. Kenny Gainwell lidera al equipo con 160 yardas por tierra en los playoffs.

Hurts sólo lanzó para 275 yardas en la postemporada, pero los Eagles no han necesitado del juego por aire. Han tenido éxito por tierra.

Si se deciden por el juego aéreo, los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith están entre las mejores duplas de la NFL y el tight end Dallas Goedert ha sido subestimado.

Dirigentes

El entrenador de los Chiefs Andy Reid enfrenta a su exequipo. Ganó más encuentros que cualquier otro entrenador en la historia de los Eagles en un lapso de 14 años. Reid se ubica segundo detrás de Belichick (31) con 21 triunfos en postemporada. Tiene marca de 1-2 en el Super Bowl, incluyendo una derrota con los Eagles.

Sirianni está 25-12 en dos campañas como ‘head coach’, incluyendo 2-1 en playoffs. Al igual que Reid es grandioso como planeador de juegos. Sirianni también es agresivo y no le falta seguridad.

Intangibles

Reid vs. su exequipo. Sirianni vs. el entrenador que lo despidió. No se necesita otra motivación en el Super Bowl.