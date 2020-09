Este lunes se abre la ventanilla para que los presidentes federativos sometan sus candidatos a los siete puestos de interés público del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), y Sara Rosario confía estar entre esos para iniciar su reelección a la silla presidencial para un tercer y final término.

Hasta el momento, Rosario es la única candidata a la presidencia del ente olímpico.

Postular candidaturas para ese puesto es el primer paso en las elecciones que concluirán el 31 de octubre con la elección del presidente o presidenta del Copur y su Comité Ejecutivo, que a juzgar por el ambiente en la Casa Olímpica, podría ser el mismo grupo que cesó funciones el sábado, con Rosario a la cabeza nuevamente.

De hecho, Rosario entregó la presidencia ayer tras una reunión ordinaria del pleno del Copur en el Albergue Olímpico, y dijo este domingo que confía en que tendrá la silla de vuelta en octubre hacia su último término en el Copur.

“Estoy muy tranquila. La confianza me la dan mis delegados. Estoy bien, esperando el proceso y confiando", dijo.

Para ir a la reelección, Rosario tiene que ser recomendada primero para una silla de interés público en el Copur porque la líder no es delegada como presidenta de una federación. Necesita ser recomendada por -al menos- cinco presidentes federativos.

El espacio de tiempo para someter candidatos a interés público cierre el 30 de septiembre. Las siete sillas de interés público irán a elecciones el 10 de octubre.

Rosario dijo que, así como ella tiene interés de aspirar, también tienen aspiraciones otros cinco miembros del interés público que cesaron funciones el sábado, entre esos Carlos Beltrán, quien aspira nuevamente a la silla de secretario general.

La líder dijo que desconoce si Joaquín Monserrate Matienzo tiene interés en regresar a la silla de interés público nuevamente. Dijo que no ha tenido comunicación con el abogado de profesión. Otros que buscan revalidar son Luis Rivera Toledo y Jorge Sosa.

Rosario no ha tenido adversarios en las dos elecciones previas del Copur. La líder sucedió a la presidencia de David Bernier en el 2012.

Pero si alguien quiere aspirar, sabe que la tiene dura" -Sara Rosari0 / Candidata a la presidencia del Copur

Este año, Rosario espera tener otro “contundente" apoyo de los delegados, pero no descarta que surja una figura que le rete en o antes del 12 de octubre, cuando inician las nominaciones para los puestos del Comité Ejecutivo, que encabeza la presidencia del Copur.

Y si surge un adversario, Rosario dijo que le gustaría que esa persona le notificará personalmente su intención.

“Uno no puede descartar nada. La presidencia del Copur es una posición muy codiciada por mucha gente", dijo. “Al momento no se ha escuchado nada. La democracia está abierta. Pero si alguien quiere aspirar, sabe que la tiene dura. Y me gustaría que me dejara saber, que no me entere por la prensa", dijo.

Si es electa, Rosario ocupará por última vez la silla presidencial, según dicta el reglamento del Copur. Su término concluiría en el 2024, luego de los Juegos Olímpicos de París.

La ex jefa de Misión dijo que toma con nostalgia y reto la regla del Copur que no le permite permanecer en la silla presidencial por más de tres términos.

“Sería mi tercer y último término, y eso suena fuerte. Pero estoy sumamente motivada a confeccionar un plan estratégico, que comencé a presentarles a los presidentes el sábado y que será la zapata para un Comité Olímpico más sólido, de más fortaleza en las federaciones en cuanto a gerencia de deportes", dijo.