San Salvador. ¡Se acabó la espera!

Luego de meses incertidumbre en torno a la viabilidad de las instalaciones deportivas, los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 serán inaugurados este viernes en una actividad celebrada en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González a partir de las 5:00 p.m. (7:00 de la noche, hora de Puerto Rico).

Bajo el lema “Es momento de trascender”, la actividad reunirá a las delegaciones de 37 países. El grupo de Puerto Rico será encabezado por el velerista Raúl Ríos y la fondista Beverly Ramos, que son los abanderados del país.

Ríos, que llegó a El Salvador el martes, expuso que no había tenido tiempo de procesar que estaba a horas de participar de su primera ceremonia de apertura debido a que desde que llegó se ha dedicado a entrenar. Sin embargo, entiende que una vez esté en el estadio, sentirá la emoción y los nervios de ser el abanderado de una delegación nacional.

Raúl Ríos y Beverly Ramos tendrán el honor de cargar las banderas de Puerto Rico en la ceremonia. ( Nahira Montcourt )

“He tenido tanto trabajo que hacer, que la realidad es que ahora miré el reloj y me di cuenta que la inauguración es mañana (hoy)”, expresó el atleta luego de una sesión de entrenamiento.

“Es un honor y un privilegio poder ser abanderado, pero en cuestión de la preparación hacia los Juegos, todo sigue igual. Sé que voy a disfrutarme la experiencia (de la apertura) porque recapitulando, caí en cuenta que en mis tres Juegos Centroamericanos (Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018) siempre me he perdido la ceremonia de apertura. Yo creo que los nervios van a entrar cuando esté ahí, parado con todos los atletas y sea el momento de desfilar”, apuntó el competidor de Snipe, que recordó que en Mayagüez estaba en una competencia en Europa, en Veracruz llegó directo a la competencia porque estaba en la universidad y no pudo tomar más días para llegar a la competencia y en Barranquilla tuvo que quedarse a arreglar su embarcación.

El DJ Marshmello estará a cargo de la fiesta musical en la velada. ( The Associated Press )

Marshmello pondrá la música

Asimismo, se anunció que el reconocido productor y DJ de música dance y electrónica Marshmello es el artista invitado de la velada. El artista estadounidense –cuyo nombre real es Christopher Comstock- ha grabado con artistas como Farruko, Tokischa, Manuel Turizo y Selena Gómez.

El nombre del DJ se debe a su distintiva máscara que se asemeja al dulce conocido como marshmallow o malvavisco.

En cuanto a la instalación deportiva en la que se hará la inauguración y también los actos de clausura y deportes como el atletismo, los trabajos continuaban a todo vapor. Una visita realizada por este medio el jueves en la mañana demostró avances dentro de la estructura. Se podían ver tarimas, los asientos estaban colocados y trabajaban en los accesos al estadio. También se podía observar la superficie de la pista Mondo.

Sobre los boletos para ver la actividad, se anunció que las primeras entradas que se entregaron fueron anuladas debido a problemas de falsificación y reventa ilegal. A la ciudadanía que había adquirido boletos se les informó que podían llamar a un número telefónico para cambiarlas. De igual manera se sortearon boletos a través de dinámicas en las redes sociales.