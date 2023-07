San Salvador. Los fondistas boricuas en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 tuvieron una mañana dura enfrentando la ruta

y las condiciones de humedad en el área, y en los próximos tres días soltarán nuevamente músculos para oficializar su participación en los 10,000 metros en pista.

Beverly Ramos tuvo el mejor desempeño entre los tres boricuas con un quinto lugar, pero estuvo lejos de las medallas. Hizo 1 hora con 19.17 minutos y el tiempo de bronce fue 1:15.19.

La abanderada de Puerto Rico dijo que la ruta no le fue favorable y que, como resultado “le di a la pared”, que es un término que usan los fondistas cuando ya no tienen estamina para ganar.

“Esperaba más”, dijo Ramos en el plano personal.

“Me sorprendió un poco la dificultad del recorrido. Fue mucho más de subida y bajada de los que yo esperaba. Estuve ahí ahí hasta el kilómetro 13 y le di a la pared. Me quedé sin poder al ritmo”, resumió.

La ruta fue un circuito de tres vueltas en la avenida Los Héroes, una de las principales de San Salvador. Una mitad del circuito era subida y la otra bajada. El recorrido no tenía áreas planas.

Beverly Ramos aparece aquí al final de la prueba. ( David Villafañe Ramos )

Los otros dos boricuas, Paola Ramos y Arnaldo Martínez, finalizaron en octava y séptima posición en sus respectivas ramas. Los dos atletas dijeron que batallaron con la ruta para terminarla al menos. Para ambos fue la primera carrera pedestre en Juegos.

“Salimos a ritmo de carrera, pero, cuando ya no iba a ritmo, seguí y seguí, dándolo todo porque no me iba a parar”, dijo Martínez.

Dos atletas no completaron la ruta entre los 20 participantes en ambas ramas.

“La ruta fue retante y salimos con el bonche. Aguantamos lo más posible. Pero el cuerpo no me respondió como quería. Son cosas que pasan en estas carreras”, dijo Paola Ramos.

Los tres fondistas están inscritos para correr en la pista el evento de 10,000 metros de atletismo en los Juegos. Esa prueba está programada para el jueves en la rama femenina y el viernes en la masculina.

Arnaldo Martínez también dijo que la prueba fue fuerte, pero que no se quitó. ( David Villafañe Ramos )

De este domingo al día del 10,000 inicia para los tres atletas una etapa de deliberación física, mayormente. Los atletas regresarán a la carretera en esos días a correr para tener las sensaciones que le dirán si tienen piernas para correr los 10,000 metros.

“Ahora a recuperar de aquí (domingo) al jueves. El jueves tengo otra oportunidad. Voy día a día a ver cómo el cuerpo me responde”, dijo Ramos.