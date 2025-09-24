El productor Jonathann Rosario Ortiz, conocido como “Gallo The Producer”, asegura estar listo para enfrentar al dos veces campeón mundial de boxeo Juan Manuel “Juanma” López durante el evento deportivo “El Momento de la Verdad”. El encuentro será el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 6:00 p.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Gallo The Producer llegará al ring “con la misma mentalidad que lo ha llevado al éxito en géneros como el trap y el reguetón y en eventos de entretenimiento masivo: visión estratégica, carácter, constancia y un estilo único para conectar con el público. Estas cualidades lo convierten en un competidor listo para marcar la diferencia frente a un rival con más experiencia en el cuadrilátero”, asegura el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Relacionadas Juanmita López de Jesús es acompañado por su padre Juanma López en su preparación de cara a su próxima pelea

“Toda mi vida me he preparado para brillar en proyectos grandes, tanto en la música como en el deporte. Esta vez no será diferente. Vengo con disciplina, corazón y entrega para demostrar que yo no me rindo y que también puedo ganar en el ring”, expresó Gallo The Producer en la comunicación escrita.

“Muchos piensan que Juanma es el favorito en esta pelea por su historia en el boxeo, pero las historias no ganan peleas. Yo vengo con hambre, con determinación y con el respaldo del público. El 22 de noviembre voy a demostrar que soy más que un nombre en la música. También soy capaz de cerrar este capítulo con la victoria”, añadió en el escrito.

A su vez, Juanma López buscará defender “su legado como figura reconocida del boxeo puertorriqueño y campeón mundial en dos categorías de peso. El enfrentamiento pondrápunto final a una rivalidad que lleva más de dos años gestándose”, afirma el escrito, que agrega que ambos “pondrán a prueba frente a un público que los verá medir su fuerza, su orgullo y el compromiso por llevar adrenalina en el ring”.

“El Momento de la Verdad” contará además con un cartel de primer nivel. Stephanie “La Medicina” Piñeiro defenderá su Campeonato Mundial Interino de la AMB en las 147 libras. Juan “Juancito” Zayas buscará conquistar el cinturón Continental de la AMB en el peso gallo frente a Ephraim “The Effect” Bui. El peso súper ligero William “Willito” Ortiz buscará su ascenso en las clasificaciones mundiales. Ángel “El Mensajero” Carranza se medirá ante Yamitt “El Olímpico” Ponce. En el evento también verán en acción a Abisael Cotto, Manuel Febus, Gabriel Planell, entre otros.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com