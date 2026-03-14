Shangái. George Russell ganó la carrera sprint del Gran Premio de China el sábado, y mantuvo su dominio temprano con Mercedes en una temporada nueva y diferente de la Fórmula 1.

Charles Leclerc fue segundo y su compañero de Ferrari Lewis Hamilton terminó tercero.

Russell ganó la primera carrera de la temporada en Australia el fin de semana pasado, y remató al llevarse el sprint de 19 vueltas en China. La carrera completa de la Fórmula 1 es el domingo -la clasificación se llevaba a cabo el sábado, más tarde- , y Mercedes también es la escudería favorita.

Russell y Hamilton intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas . Pero Russell empezó a despegarse después de esas primeras vueltas, mientras que Hamilton, su compatriota británico, se quedó atrás.

PUBLICIDAD

“Lewis hizo un trabajo increíble en las primeras vueltas”, dijo Russell. “Me tomó por sorpresa -20 años de experiencia-. Así que todavía tengo un poco que aprender.

“Al final fue bastante divertido. Mucha estrategia en juego y rebases. No es fácil. Espero que haya sido una carrera divertida de ver. Por lo general las carreras sprint son bastante aburridas”.

Hamilton recibió fuertes aplausos del público de Shanghái cuando comenzó su entrevista en pista, tras decir “Ni jao” -hola en chino.

“Esa velocidad (de Mercedes) en la recta es simplemente demasiado en este momento”, reconoció Hamilton. “Creo que di una buena pelea”.

La carrera se disputó durante varias vueltas con el coche de seguridad en la parte media. El vehículo se retiró para las últimas tres vueltas.

Russell y su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, quien terminó quinto, salieron desde la pole en el sprint.

Lando Norris de McLaren, quien fue cuarto el sábado, arrancó en la segunda fila junto a Hamilton, de Ferrari, quien ganó esta carrera sprint hace un año. Fue la única victoria de Hamilton en cualquier carrera desde que se unió a Ferrari al inicio de la temporada pasada.

La Fórmula 1 ha introducido cambios significativos en el motor y el chasis para esta temporada -los más radicales en una década-, con un reparto a partes iguales entre combustión interna y potencia eléctrica.

Los pilotos han tenido dificultades para controlar los autos cuando entra la potencia eléctrica y por la necesidad de equilibrar el uso y el ahorro de dicha energía.

PUBLICIDAD

Uno de esos pilotos con dificultades es el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, quien no está muy contento con los cambios. Terminó noveno en la carrera sprint del sábado, a más de 11 segundos de Russell.

“Todo lo que podía salir mal, salió mal”, dijo Verstappen. “Simplemente necesitamos poner nuestras cosas en orden”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.