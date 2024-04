Andrea Bonilla Padilla nació para esto. Ha sido su pasado, es su presente y será su futuro.

Y es que la atleta bayamonesa de 15 años vive y respira las artes marciales, máxime el Muay Thai. A tan corta edad ha demostrado una y otra vez que es una competidora élite cuya carrera será otro hito para la rica historia deportiva de esta Isla.

Este amor ya ha cosechado frutos, pues no solo posee un talento innato, sino que su férrea dedicación no ha sido pasada por alto, pues Andrea será la primera jovencita nacida, criada y entrenada en Puerto Rico que participará en el torneo más grande de competidores aficionados de Muay Thai en Norte y Sur América, el Thai Boxing Association World Championship (TBA) que este año se celebrará en Iowa del 19 al 23 de junio y donde se espera compitan más de 1,000 peleadores de Muay Thai.

“Se siente un orgullo bien grande. Es un orgullo, de verdad, para las mujeres, para la mujer puertorriqueña, y seguir motivando a otras mujeres que conozcan estos deportes de combate, que no tengan miedo”, dijo la joven desde el gimnasio Combat 360, en Guaynabo, donde dedica varias horas al día en constante preparación física.

Fue precisamente por su disciplina que su coach principal, Juan Delgado, la eligió como una de los seis atletas que representará a Puerto Rico en el TBA. “Llevo años mirando el TBA. Hace un par de años, personalmente como coach, no pensé que tenía a nadie listo para ese nivel o ese calibre. Llevo años, literalmente años, preparando gente para que puedan ir a ese nivel y ese calibre y ahí fue donde escogimos a los distintos atletas para ir a competir a esa escena”, dijo Delgado.

“Andrea, una de las cosas que la distingue entre todos los peleadores, es (que es) mi primera fémina consistente que ha estado entrenando y peleando. Yo he tenido una o dos damas anteriormente que han entrenado y han peleado, pero pelean una vez y ya. Mojaron los pies en el agua, no les gustó la temperatura y dejaron de pelear. Andrea lo contrario. Andrea es alguien que ha estado compitiendo, creo que desde que salió del vientre. Es una atleta y es una competidora sumamente talentosa y comprometida y, más que cualquier cosa, ella tiene el apoyo de su familia detrás de ella. Tiene muchas piezas en conjunto que la han ayudado a desarrollarse para lo que yo pienso que va a ser... una excelente competidora y peleadora representando a Puerto Rico dignamente”, aseguró el también expeleador de Muay Thai y quien posee el título de Kru en el deporte.

En el TBA la acompañarán los peleadores Reinaldo Díaz, Ryu Valentín, Alejandro “Taco” Ortiz, Michael Gordillo y Rafael Pizarro, quienes también han demostrado, contra viento y marea, ser lo mejor que este deporte puede ofrecer.

Andrea Bonilla con su coach Juan Delgado. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El logro de Andrea, así como su equipo, no llegó por osmosis. A los cuatro años, Andrea comenzó entrenando Karate. Dos años después, aprendió Taekwondo en el gimnasio Black Dragon, bajo la tutela de Axel Sánchez y, cuando llegó la pandemia del COVID-19, interrumpió estos entrenamientos, comenzó Jiu-jitsu brasileño a mediados de 2021 con el maestro Edwin Adorno. A finales de ese mismo año, se adentró al mundo del Muay Thai, el cual aún practica con Delgado, así como con Paul Rossy, Joshua Alemán y su padrastro José Miranda. Ya para agosto de 2023, y como parte del currículo de la Escuela Especializada en Deportes Francisco Manrique Cabrera en Bayamón, a la que asiste bajo las enseñanzas del coach Pedro Rojas, agregó Lucha Olímpica a su impresionante lista de destrezas deportivas.

Actualmente, casi el 90% de su día consiste en entrenar, detalló la joven. Antes de ir a la escuela, ya ha corrido varias millas. Tras estudiar por cuatro horas, practica Lucha de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. Luego, dedica otras dos horas al Muay Thai. Dos días de la semana hace ejercicios de fuerza con pesas.

¿En algún momento del día te desconectas, haces otra cosita que no sea entrenar?, le cuestionó Primera Hora.

“¿Aparte de estudiar? Dormir y comer”, respondió entre risas al agregar que entre sus otros pasatiempos está dibujar, pintar y maquillarse.

“Mi corazón es Muay Thai”

Dicen que el futuro es incierto. Pero, en el caso de Andrea, augura que habrá algo constante, pues está más que segura de que el deporte, específicamente el Muay Thai, siempre ocupará un espacio en su vida.

“Yo sí tengo claro que voy a seguir haciendo este deporte hasta que no pueda más. Y si no puedo, voy a tratar de poder, porque es algo que me llena tanto. Quiero que esto sea parte de mi carrera. Yo quiero estudiar, quiero estudiar arquitectura, pero esto de las artes marciales es algo que quiero seguir haciendo y si puedo tener una carrera con esto, lo voy a hacer, porque esto es lo que a mí me llena”, afirmó al mencionar que tiene miras de, en un futuro, competir en las Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés) y ser firmada por el Ultimate Fighting Championship (UFC).

El deporte, aseguró, le ha regalado serenidad, estabilidad emocional y salud física. No solo ha sido ella recipiente de tan buenos resultados, sino que dijo ser testigo de que otras mujeres que practican Muay Thai también han conseguido estos resultados positivos.

“Desde chiquita yo siempre he sido una persona de carácter fuerte y no sabía cómo manejar mis emociones. (Era) bien errática. Yo siento que las artes marciales es lo que me ha ayudado, pues, con esos problemas que tenía, era muy impulsiva. Las artes marciales me han ayudado demasiado en mi vida, en mi salud física, emocional, mental. Es algo que no me veo no haciendo esto. Desde chiquita rápido encontré ese amor por los deportes de combate”, rememoró.

Andrea también practica Lucha Olímpica como parte del currículo de la Escuela Especializada en Deportes Francisco Manrique Cabrera, en Bayamón. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Cuando hago esto, siento que todo se me olvida y, de verdad, no sé explicarlo. Mi corazón es Muay Thai. Ha sido lo que me ha mantenido. También es algo que me súper encanta. Tengo el talento, tengo la gente que me apoya”, agregó.

Por ende, hizo un llamado a que otras féminas “no tengan miedo” a entrenar Muay Thai, pues “este es un deporte para todo el mundo, no importa hombre o mujer”.

“Yo sé que a veces las mujeres se pueden sentir como intimidadas, porque no hay muchas mujeres. Por lo tanto, las invito a todas que si quieren probar este deporte, que lo prueben. Les va a gustar. Es súper ‘fun’”, garantizó.

“Esto salva mucho de la calle, te ayuda también con tus problemas, y yo invito a las mujeres a que vengan y prueban (estos) deportes. Sé que hay muchos más deportes de combate por ahí también, pero de verdad que el Muay Thai es otra cosa y a las mujeres que yo he conocido que se han motivado a entrar en este deporte, no se arrepienten. Mi mamá (Sara Padilla) es una que ella el Muay Thai la salvó de problemas que tenía y yo le agradezco muchísimo al Muay Thai, a mis coach, a todos los que me apoyan (y) mis compañeros”, comentó.

¿Cómo ayudar?

Para ayudar a que los seis peleadores que forman parte del equipo de Combat 360 lleguen a participar del TBA, puede hacer donaciones monetarias al ATH Móvil del gimnasio Combat 360, al 787-562-7984. Debe especificar cada envío con el mensaje “donación para equipo TBA”.

Para apoyar a Andrea directamente, debe enviar sus aportaciones al ATH Móvil 787-455-5561, también especificando la razón de su envío de dinero. También, puede aportar a través de su GoFundMe.

“Andrea ha sido entrenada con entrenadores de Puerto Rico, ha sido criada en Puerto Rico. Es lo que yo le digo: ha sido hecha en Puerto Rico; ella como tal, como competidora, como atleta. Eso es algo sumamente grande para que tenga el respaldo y el apoyo de los puertorriqueños detrás de (ella)”, manifestó Delgado.