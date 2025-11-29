Florham Park, N.J. Una publicación en la cuenta de Instagram del esquinero de los New York Jets, Kris Boyd, dijo la noche del miércoles que había regresado al hospital después de haberse recuperado de un disparo ocurrido en el centro de Manhattan el 16 de noviembre.

Boyd escribió en sus historias de Instagram — las cuales ya desaparecieron de su perfil por haber pasado más de 24 horas — que sus “problemas de salud” lo llevaron nuevamente al hospital y pidió a la gente que tuviera paciencia con él por no haber dado más actualizaciones.

Publicación de Kris Boyd. ( Redes Sociales )

“Fui dado de alta, pero tuve que regresar al hospital debido a mis problemas de salud”, escribió Boyd. “Amo y aprecio a cada uno de ustedes que ha orado/contactado, incluso si no he podido responderles.”

PUBLICIDAD

Boyd también escribió: “¡Cabeza en alto, Dios no ha terminado conmigo aún!”

La noche del viernes, Boyd volvió a publicar en sus Historias de Instagram: “Te necesito, Padre Dios. Esta va a ser legendaria.” Añadió un emoji de oración y un emoji de manos en forma de corazón.

No quedó claro de inmediato cuándo había sido dado de alta Boyd, pero el entrenador de los Jets, Aaron Glenn, confirmó el viernes que el destacado jugador de equipos especiales regresó al hospital.

“Bueno, lo último que supimos es que tuvo un problema y tuvo que regresar al hospital”, dijo Glenn. “Pero más allá de eso, necesito averiguar más sobre eso.”

El tiroteo ocurrió justo después de las 2 a.m. del 16 de noviembre, aproximadamente a mitad de camino entre el Madison Square Garden y Times Square. Boyd, de 29 años, fue llevado al Bellevue Hospital después de haber recibido un disparo en el abdomen, según informó la policía. El atacante huyó del lugar.

La policía de Nueva York publicó la semana pasada imágenes de vigilancia de un hombre buscado en relación con el tiroteo de Boyd.

El 19 de noviembre, se publicó en sus Historias de Instagram una foto de Boyd acostado y sonriendo en lo que parecía ser su cama de hospital.

“Perdón, no tengo palabras en este momento”, escribió Boyd en ese entonces. “¡Solo agradecido! Estoy mejorando, ahora ya puedo respirar por mí mismo. ¡Sinceramente, agradezco a todos!”

Boyd no ha jugado esta temporada, su primera con los Jets. Fue colocado en la lista de reserva por lesión de temporada el 18 de agosto debido a una lesión en el hombro que requirió cirugía para repararla.

Boyd, originario de Texas, jugó sus primeros cuatro años con Minnesota después de ser seleccionado en la séptima ronda por los Vikings de la Universidad de Texas en 2019. Firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más tarde esa temporada. Boyd firmó un contrato por un año y 1.6 millones de dólares con los Jets en marzo.