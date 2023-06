San Salvador. La doctora en medicina deportiva de la delegación de Puerto Rico en San Salvador 2023, Alejandra E. González Vega, está viviendo un sueño que hace 21 años le predijo al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Y es que hacen ya más de dos décadas atrás, la hoy doctora era atleta y medallista en la natación con la delegación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002. Y hoy es parte de los médicos de medicina deportiva que el Copur trajo a San Salvador 2023 para apoyar a los atletas del presente.

Como ella describe ese ‘ciclo deportivo’ que vive aquí, la sensación sería como estar en un lugar al que nadie ha puesto pies.

“Estoy como en una nube”, dice González Vega.

Cuenta la doctora que ella soñó ese ‘ciclo deportivo’ y que se lo contó al Copur hace 21 años, cuando se reunió con ese organismo, entonces presidido por el difunto Héctor Cardona, para decirle un ‘hasta luego’ al anunciar un rápido retiro de la natación. Fue un adiós inesperado porque apenas tenía 17 años y un futuro por delante.

Había ganado en San Salvador medalla de plata con récord nacional en los 200 metros pecho, y colaboró para otra presea en esos Juegos en el relevo de estilos combinados.

Tenía futuro, pero también tenía planes personales.

Aquí podemos ver a Alejandra E. González nadando hacia la medalla de plata de los 100 metros pecho en los Juegos en San Salvador 2002. ( Suministrada )

“Me reuní con el Copur y Cardona. Les expliqué que me estaba retirando para comenzar los estudios y que, si Dios me daba la oportunidad, quería regresar como médico. Y las cosas se dieron, en el mismo lugar (San Salvador), con la entrenadora de natación Nilda Vega, quien fue la que me enseñó a nadar, con Fernando Delgado que era mi entrenador. Es una coincidencia que le hace a uno preguntarse ¿Cómo es esto posible?”, contó.

Vega es la actual entrenadora jefa de la delegación de natación. Delgado es el actual presidente federativo.

Dicho y hecho, González Vega dijo que se graduó del colegio St. Mary’s en Cupey e hizo su bachillerato en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, su escuela de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, su residencia en Mayagüez Medical Center, y la especialidad de medicina deportiva en Texas en el 2019.

Y agregó que todos esos años de estudios, con sus ramificaciones en el área de la medicina, le nació gracias a una lesión que sufrió en un hombro previo a San Salvador 2002, la que fue tratada por médicos del Copur, en particular por la doctora Ana Cintrón.

“Lo que me motivó a estudiar medicina fue ser atleta y sufrir una lesión de hombro antes de los Centroamericanos. Ahí conocí lo que era medicina deportiva. El equipo de médicos del Copur me atendió la lesión y estuve lista. Para esos Juegos estaba la doctora Ana Cintrón, que era la única mujer en ese momento y quien se convirtió en mi modelo a seguir”, reconoció.

Hoy día, además de estar en San Salvador, la doctora tiene oficinas en Mayagüez y atiende, entre otros, a los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional.

También está al lado, en San Salvador, de referentes de la medicina deportiva, como el doctor William Micheo, entre otros, y de una delegación de atletas, 404 en total, que son jóvenes y están tan comprometidos con Puerto Rico como lo estuvo ella y la entonces delegación de San Salvador 2002.

“El ambiente es de familia. Todo el mundo entregado por Puerto Rico. Ese ambiente, esa vibra no ha cambiado”.