Los religiosos cautelosos, los espiritualmente curiosos, y cualquiera que se incline a apelar a un poder superior son el público objetivo de una campaña publicitaria del Super Bowl con un mensaje simple: Jesús los ama.

Un grupo que incluye defensores cristianos adinerados está usando el megáfono más grande que el dinero puede comprar en publicidad televisiva el domingo para correr la voz con dos nuevos anuncios que proclaman “Él nos atrapa”.

Esperan contrarrestar la noción de que la religión se usa para dividir a la gente, gastando alrededor de $20 millones para llegar a más de 100 millones de espectadores en un momento en que la población cristiana de la nación, y la afiliación religiosa de cualquier tipo, están en declive.

Debido a que la religión es un tema delicado y la publicidad en horario de máxima audiencia es tan costosa, es raro que la fe se promueva junto con los comerciales de cerveza y comida rápida del Super Bowl. Pero los patrocinadores de la campaña “Él nos atrapa” la ven como una gran oportunidad para llegar a tanta gente a la vez.

“Encaja muy bien con nuestro público objetivo”, dijo el portavoz de la campaña Jason Vanderground sobre la NFL y su gran juego. “Estamos tratando de transmitir el mensaje a las personas que están espiritualmente abiertas, pero que son escépticas”.

Tim Tebow, aquí en una foto de archivo junto a su madre en su año senior del nivel colegial, lleva en sus pómulos dos marcadores para tapar el reflejo del sol que promueven la lectura del versículo bíblico en Hebreos 12:1-2. ( Phil Sandlin )

El cristianismo sigue siendo la tendencia religiosa mayoritario en los EE. UU., y el 63% de los adultos se definen a sí mismos como creyentes, según una encuesta del Pew Research Center de 2021. Pero esa cifra es inferior al 78% de 2007. Alrededor del 29% de los estadounidenses se definen a sí mismos como no afiliados a ninguna religión, frente al 16% de 2007.

Dentro de la NFL, el cristianismo ha impregnado la cultura durante mucho tiempo, y los fanáticos habituales están acostumbrados a las expresiones de fe, desde oraciones en el vestuario hasta el Hail Mary Pass y jugadores que señalan hacia el cielo después de los touchdowns.

Eso puede ayudar a explicar por qué hay tan pocos anuncios relacionados con la fe durante el gran juego, dijo Paul Putz, subdirector del Instituto de Fe y Deportes de la Universidad de Baylor. “Los propios jugadores de fútbol a menudo han sido los anuncios de Jesús”, dijo.

El trasfondo religioso de la liga se convirtió en el centro de atención el mes pasado después de que el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colapsara durante un juego crucial con Cincinnati. Los espectadores vieron a los jugadores orando en el campo mientras los médicos trabajaban para salvar la vida de Hamlin. Luego hubo un torrente de oración pública durante días.

Algunos anunciantes, como la Iglesia de la Cienciología, han optado por transmitir anuncios regionales durante el juego. Pero los anuncios de 30 y 60 segundos de “Él nos atrapa” se unirán a una lista modesta de anuncios anteriores basados en la fe que se transmitieron a nivel nacional, incluidos algunos que generaron controversia.

El uso de simbología de fe es también muy común entre los jugadores. ( James Kenney )

En 2010, el debut anticipado de un anuncio del Super Bowl de Focus on the Family, un ministerio cristiano conservador involucrado durante mucho tiempo en los esfuerzos contra el aborto, recibió el rechazo de los defensores del derecho al aborto y otros en el período previo al juego. El anuncio presentaba a Pam Tebow, madre de la estrella de fútbol Tim Tebow, hablando sobre su desafiante embarazo con su hijo. Ella eligió no abortar a pesar de las preocupaciones médicas.

“Creo que terminamos en el Top 10 de los anuncios más controvertidos... ese no era el que yo quería, pero está bien. Comuniqué un mensaje”, dijo Jim Daly, director ejecutivo de Focus on the Family. Dijo que el objetivo era llegar a la mayor cantidad de personas con “una historia rápida sobre la positividad de elegir la vida”.

A pesar de la controversia, Daly dijo que considera que el anuncio fue un éxito. Posteriormente, el ministerio compartió la historia de una mujer que dijo que decidió no abortar después de ver el anuncio.

En otras ocasiones, los temas religiosos se han utilizado de manera alegre para vender productos cotidianos: en 2018, un anuncio de Toyota presentaba monjas, un sacerdote, un rabino, un imán y un monje budista. Una iglesia de California creó un anuncio humorístico de Doritos que se emitió en 2010 después de ganar el concurso de anuncios del Super Bowl de la marca de bocadillos.

El domingo, se mostrará un anuncio de “Él nos atrapa” durante cada tiempo. Uno se enfocará en cómo los niños demuestran el amor de Jesús, mientras que el otro trata con la ira y cómo Jesús modeló de una manera diferente.

“Creemos que Jesús es una gran propuesta y queremos convertirlo en un gran oferta”, dijo Vanderground. “¿Qué mejor manera de hacerlo que ponerlo en el momento cultural más importante que tenemos en todo el año?”.

La campaña “Él nos atrapa”, que se lanzó en marzo de 2022, está financiada por el director ejecutivo de Hobby Lobby, David Green, y otros donantes anónimos. Los anuncios dirigen a las personas a un sitio web, donde pueden aprender más sobre Jesús, encontrar planes de lectura de la Biblia y conectarse con personas en línea o en persona que pueden responder sus preguntas.

Los anuncios del Super Bowl llaman mucho la atención, a veces demasiado, por lo que cualquier empresa u organización que esté considerando gastar $6.5 millones por 30 segundos de tiempo de transmisión debe sopesar los pros y los contras, dicen los expertos.

“Es increíblemente poderoso porque realmente llegas a la gente, pero también invitas a mucha discusión, escrutinio y retroalimentación”, dijo Tim Calkins, profesor de marketing de la Universidad Northwestern. Una organización religiosa podría decidir, por ejemplo, que sería mejor gastar su dinero financiando directamente programas que beneficien a las personas de su comunidad.