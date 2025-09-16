París. El calendario de la Fórmula Uno el próximo año tendrá seis carreras de sprint, incluidas tres en nuevas ubicaciones.

La cantidad total de sprints se mantiene igual. La primera de 2026 se realizará en Shanghái, seguida por Miami.

Silverstone, que albergó un sprint por última vez en 2021, regresa al calendario.

Montreal, Zandvoort y Singapur escenificarán su primer fin de semana con un sprint, anunció F1 el martes.

No habrá fines de semana de sprint en las últimas seis rondas del campeonato, un marcado contraste con esta temporada que cuenta con tres sprints en los últimos seis grandes premios.

El calendario de F1 de 2026 cuenta con 24 carreras y se publicó en junio.

Los sprints son carreras más cortas que cubren 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia de un gran premio.

Según cifras de F1, la audiencia televisiva durante los fines de semana de sprint en 2024 promedió un 10% más que en los fines de semana sin sprint.