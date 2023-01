La NFL no completará el partido Bills vs. Bengals Según fuente de The Associated Press, el juego suspendido debido al incidente en el que Damar Hamlin sufrió un para cardíaco no será reasignado.

El receptor de los Bengals de Cincinnati Tee Higgins corre cerca del safety de los Bills de Búfalo Damar Hamlin durante el encuentro del lunes 2 de enero del 2022. ( Joshua A. Bickel )

La NFL no reanudará el partido entre los Bills y los Bengals que se suspendió el lunes por la noche luego que Damar Hamlin, safety de Buffalo, sufrió un paro cardiaco en el terreno, dijeron el jueves dos personas enteradas de la decisión. Las dos personas hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque la liga busca todavía una manera de determinar cuál será la colocación de los preclasificados para los playoffs y qué ajustes realizará en el calendario. El sindicato de jugadores de la NFL debe aprobar los cambios. Los médicos consideran que Hamlin ha mostrado una mejoría "notable" durante las últimas 24 horas, anunciaron los Bills el jueves, tres días después de que el jugador de 24 años debió recibir maniobras de resucitación cardiopulmonar en el terreno.

El encuentro entre Buffalo y Cincinnati tenía implicaciones relevantes para la postemporada. Buffalo (12-3) llegó al compromiso del lunes necesitado de una victoria para conservar el primer sitio de la Conferencia Americana. Los Chiefs de Kansas City (13-3) tienen ahora ese puesto. Los Bengals (11-4) tenían una oportunidad de trepar a la cima si ganaban sus últimos dos partidos y si los Chiefs perdían. La liga contempla varios escenarios. Se espera una decisión a más tardar este viernes. Los preclasificados podrían definirse por su promedio. En ese caso, los Chiefs permanecerían en el primer sitio si derrotan el sábado a los Raiders de Las Vegas. Buffalo perdió el año pasado un memorable encuentro en tiempo extra ante Kansas City en la ronda divisional de los playoffs. Se impuso por 24-20 en su visita de octubre a Kansas City, para tomar ventaja en el criterio de desempate. El primer puesto de la Americana garantiza el descanso en la primera ronda de los playoffs y la ventaja de local. Una de las posibilidades contempladas consistiría en añadir a un octavo equipo clasificado en cada conferencia, y en dar a los dos primeros el descanso en la primera semana. Jugadores de los Buffalo Bills reaccionan mientras Damar Hamlin era atendido sobre el terreno el lunes. ( Jeff Dean ) Los Steelers de Pittsburgh (8-8) figuran entre los equipos a quienes beneficiaría ese boleto adicional de playoffs. Deben vencer a Cleveland el domingo y esperar derrotas de Miami y Nueva Inglaterra para asegurar un pasaje que parecía imposible luego de comenzar la campaña con un registro de 2-6. La adición de un octavo clasificado en la postemporada daría a Pittsburgh más posibilidades de avanzar a los playoffs por tercer año consecutivo. "Eso funciona para nosotros", dijo Myles Jack, linebacker interior de los Steelers. "Sería bueno tener otra oportunidad de llegar ahí y aumentar nuestras posibilidades. Estoy a favor. Depende de ellos. Sería bueno". _