Mayagüez. El barranquiteño Héctor Pagán, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), repitió como campeón de los 5,000 metros para cerrar la jornada del viernes de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2023 en el Estadio Centroamericano José Antonio Figueroa Freyre.

Pagán detuvo el reloj en 14:44.43 minutos. Venía de revalidar el jueves la presea dorada en los 10,000 metros.

El fondista, de 21 años y quien debutará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 este verano, apretó el paso cuanto le restaban cuatro vueltas, dejando atrás a Arnaldo Martínez, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), quien se mantuvo en el primer lugar en la primera parte de la carrera.

“Apreté faltando cuatro vueltas. Me mantuve al ritmo de la carrera, sin forzar nada. Venía de ayer (jueves) de los 10,000 metros. No sabía cómo se iba a sentir mi cuerpo. Venía de un cansancio agotador. Nunca lo había experimentado pero me repuse hoy. Hice mi carrera y me salió para revalidar”, dijo Pagán luego de la prueba.

“Me sentí con fuerza y confianza. De verdad que de la carrera de ayer aprendí un montón. Por eso me gusta que no todos los días sean buenos. Del día de ayer aprendí mucho y hoy pude hacer una buena marca con una buena estrategia. Bien contento”, agregó Pagán.

En segundo lugar quedó Samuel Morales, también de la Inter, con tiempo de 14:48.43. El año pasado, Morales no pudo terminar la carrera por un percance médico. En tercer lugar quedó Miguel Bonilla, del RUM, al registrar 14:53.49. Martínez culminó cuarto con 15:09.18.

Pagán buscará repetir la “triple corona” en las carreras de larga distancia de la LAI con la prueba de los 1,500 metros el sábado.

En los 5,000 metros femenino, Joralis Vargas (Inter) ganó con 17:14.10, seguida por María Ascanio, de la Pontificia Universidad Católica de Ponce (17:29.74); y Sofía Itriago, del RUM (17:48.56).

Al finalizar las primeras dos jornadas de atletismo, los Tigres y las Tigresas de la Inter se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones.

En masculino, los Tigres dominan con 127 puntos, seguidos por la Taínos Universidad de Ana G. Méndez con 77 unidades. En tercer lugar están los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRR) con 47.

En la femenina, la Inter está al frente con 100 puntos. Ana G. Méndez sigue con 79.50 y la UPRRP con 49 tantos.

Otros resultados

Bajo una copiosa lluvia vespertina, Paola Sotomayor le dio el oro a la Inter con un primer lugar en los 10,000 metros marcha al registrar tiempo de 51:25.95.

Fue seguida por la jerezana Naomi García con 52:29.48 para el segundo lugar. En la tercera posición quedó la tigresa Guailinex De Jesús con 57:09.53.

Más temprano en lanzamiento de jabalina masculino, el tigre Dereck Otero se apuntó un triunfo con marca de 67.79 metros, seguido por el taíno José Santana con 64.94 metros y Juan Ortega, de Sagrado Corazón, con 61.51 metros.

En el salto con pértiga, prevaleció el taíno Gibram Velázquez con 15.93 metros. Josean Díaz, de los Gallitos, tuvo 15.84 metros y Ángel Rivera, de los Tigres, 15.27 metros.

En las semifinales de 100 metros con vallas, la favorita de Ana G. Méndez, Jomarie Carmona, avanzó a la final del sábado con tiempo de 13.85 segundos, superando su marca del año de la LAI de 14.01.

El récord de la LAI en el evento es de 13.32 segundos, establecido por Brigitte Merlano (Ana G. Méndez), en el 2009.

Carmona también compitió el viernes por un espacio en el podio de salto a lo alto, finalizando segunda.

Las Justas 2023 cierran el sábado con la acción comenzando desde las 4:00 p.m.