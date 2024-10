Este pasado verano se cumplieron 40 años de la celebración de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Los Ángeles en el 1984. También marcaron el 40 aniversario de uno de los escándalos deportivos más recordados del deporte boricua, el que protagonizaron las gemelas Madeline y Margaret de Jesús.

Los nombres de las gemelas idénticas, de hecho, regresaron recientemente al ojo público por motivo de la exaltación de Madeline, hace unas semanas, al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Y al ser abordadas por Primera Hora para conocer qué es de sus vidas, las hermanas han revelado que 40 años después del episodio que protagonizaron en Los Ángeles están listas para contar su lado de la historia de lo sucedido entonces y por lo cual pagaron en su momento una suspensión de dos años por parte del Comité Olímpico de Puerto Rico.

La versión completa de lo que sucedió, de hecho, no será totalmente revelada en este escrito. Para eso trabajan en la grabación de un documental que apreciarían pueda salir en o antes que Los Ángeles reciba nuevamente las Olimpiadas en el verano del 2028. Además también está en proceso el escrito de un libro sobre sus vidas, y en ambos, lo que sucedió en Los Ángeles 1984 tendrá protagonismo.

La historia

Las gemelas, dos destacadas atletas de pista y campo, fueron castigadas con una suspensión de dos años en el 1984 luego de una investigación del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) por su protagonismo en un escándalo ocurrido en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984, en donde una de las gemelas reemplazó a la otra para correr en las semifinales del relevo 4x400 metros en que también corrieron Angelita Lind y las hermanas Marie Lande y Evelyn Mathieu.

Madeline era la atleta clasificada e inscrita para correr en el relevo, pero se lastimó una pierna días antes en una prueba de salto de longitud y Margaret, quien estaba en Los Ángeles de observadora, tuvo acceso al uniforme y las credenciales de atleta y al número de registró de su hermana para burlar a los observadores y salir a correr en el relevo.

El Copur retiró por cuenta propia el relevo de la final de Los Ángeles, pero todo esto luego que la sustitución ilegal de una gemela por la otra fuera descubierto y denunciado públicamente por la la pluma del periodista cubano residente de Puerto Rico, Luis R. Varela, quien laboraba para The Associated Press. La única forma por la que Varela pudo constatar el intercambio era por un lunar que tenía una en la cara. Fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Todo un escándalo que al día de hoy suena como precedente cada vez que se repasan momentos escandalosos de los Juegos Olímpicos.

Las gemelas fueron a las vistas citadas entonces por el Comité Olímpico de Puerto Rico para fijar responsabilidades. ( Archivo histórico GFR Media )

Madeline, quien vive en Bélgica desde hace 35 años, y Margaret, ciertamente fueron penalizadas por sus actos tras el incidente en Los Ángeles. Junto a ellas también recibió una dura suspensión el entrenador nacional de relevos, el hoy fenecido Frankie Colón. Pero 40 años después, ellas están listas para contar que hubo más personas involucradas en la decisión.

“Nosotras queremos en el documental transparencia, claridad y verdad. De verdad que es importante que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió allí. La investigación del Copur se detenía en ocasiones y otras veces se trabajaba a medias. Y entiendo que se hablaron algunas verdades, pero no nos dieron el tiempo para aclarar lo que verdaderamente ocurrió allí. La gente que estaba participando en la investigación tampoco decían la verdad. No sé qué escondían. Habrá nombres señalados de personas vivas y varias que están muertas. Estarán las atletas que participaron y los entrenadores que están vivos”, dijo Margaret.

Las hermanas tienen sus razones para revolcar la vieja historia, una que, según se cuenta en el deporte boricua, le provocó eventualmente la muerte a Colón.

Ambas destacan que durante las pasadas cuatro décadas han sido señaladas y referidas como las hermanas que hicieron trampas en las Olimpiadas. Y lo peor, con el pasar de los años, la historia no ha desaparecido sino que ahora con la internet sigue vigente y los detalles llegan a quien hace una búsqueda sobre sus vidas.

“Hay gente que ha pasado la página. Otros no. Siempre nos señalan como ‘las chicas que hicieron trampa de los Juegos Olímpicos del 84′. Y es un poco triste porque nos señalan, pero no saben cómo fue el caso, el problema, y, pues, la persona de Londres está tratando de aclarar la situación”, dijo Madeline haciendo referencia a una joven argentina residente en Londres que es quien dirige el proyecto del documental.

Margaret agregó que en lo personal aún le duele ser cuestionada por aquella situación.

“A nosotras nos hicieron hacer eso. Pero la soga parte por lo más fino: por los atletas. A nosotras nos llevaron a eso”, dijo Margaret.

“Y 40 años después, y ahora con la internet, conozco de mucha gente nueva que luego buscan mi nombre en internet y vienen y me preguntan sobre cómo fue eso posible. Porque conocen que nosotros no somos ese tipo de personas. Y la verdad es que hubo más personas involucradas para que eso sucediera. Nosotras éramos unas jóvenes de solo veintipico de años”, dijo Margaret, quien considera que contar lo que vivieron también servirá para que otros atletas del presente no caigan nunca en una situación como las que ellas vivieron en Los Ángeles y han vivido durante los pasados 40 años.

Por suerte, las gemelas consideran que los tiempos han cambiado mucho y eso también les da la posibilidad de contar su historia. Sin decirlo directamente, la manera que se manejaban las instituciones del mundo, del país y del deporte en los ochentas es muy diferente a la actualidad, donde las mujeres, y los jóvenes, tienen derecho a poder defenderse y que sus planteamientos sean escuchados y tengan credibilidad. Incluso los atletas de estos tiempos, sean hombre o mujer, pueden dar sus versiones y contrarrestar con planteamientos de líderes que incluso antes podían imponer sus ideas con gritos o sencillamente por ser hombres y estar en puestos de poder.

También hay otras señales a su favor. La exaltación de Madeline al Pabellón de la Fama por motivo de sus muchos logros deportivos es uno de ellos. Ese es un gesto que habla de perdón y redención... de que al pasar de los años se reconoce a esta atleta por sus méritos deportivos.

Por mucho tiempo, el caso y el castigo las empaño, aunque pese a lo vivido, las hermanas De Jesús nunca dejaron de ser deportistas ni amar a Puerto Rico. Durante los pasados 40 años, ambas han seguido ligadas al deporte, ambas como maestras de educación física y también como entrenadoras.

En el caso de Madeline, ésta vive en Bélgica desde el 1990, tras su casamiento con el belga John Simon, a quien conoció en Puerto Rico por medio de su hermana y de quien se separó en el 2009. Tiene un hijo adoptivo allá. Su nombre es Juan José Simón, de 27 años.

“Encontré un hombre belga en Puerto Rico para los tiempos del torneo universitario El Chicharrón”, dijo al referirse al tradicional evento jugado en la Universidad Central de Bayamón. “El novio de mi hermana era director atlético de la Universidad de Bruselas (Bélgica) y logró que lo invitaran al Chicharrón. Ahí conocí a mi eventual esposo. Estuvimos de novios como cuatro años y luego nos casamos. Mi hermana no se quedó con su novio y yo me quedé con el mío y me fui a Bélgica”, contó.

Su mudanza a Bélgica no alejó a Madeline del deporte. Allá fue atleta y de hecho, líderes del deporte en Bélgica hicieron gestiones con el Copur para adquirir la ciudadanía deportiva de ella con miras a ponerla a competir en sus eventos internacionales en los eventos de salto. Madeline dijo que compitió como nacional en Bélgica en pruebas de salto. La todavía poseedora de la marca nacional de salto de longitud, que es de 6.96 metros, aseguró que nadie le ganaba en Bélgica.

“Para mí Bélgica es mi otro país. Es mi país y no es mi país. Es mi país porque me abrió las puertas, me dio oportunidades y trabajé. Me sentí muy bien con la forma en que la gente me abrió sus brazos. Pero mi país es mi país. Querían que corriera por Bélgica, pero les dije que no iba a representar a otro país. Allí le ganaba a todo el mundo y me pidieron que les representara. Puerto Rico no sabía entonces que yo estaba en condición, pero no quise representar a Bélgica”, según contó.

Madeline de Jesús, con su cinta de inmortal sobre el cuello, posa en durante la ceremonia de exaltación 2024 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. ( Jorge A Ramirez Portela )

Con su bachiller de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Madeline contó que dio clases de educación física escolar y de clubes mientras aprendió francés y fue adiestradora de atletismo y sóftbol. También es oficial de jueces de atletismo en Bélgica.

Margaret, mientras tanto, permaneció en Puerto Rico ejerciendo como maestra de educación física y a finales de la década del 1990 incursionó en el fisiculturismo. También fue jugadora de sóftbol, de tenis de campo y actualmente juega pickleball y tiene grupos de personas a los que adiestra físicamente en Carolina.

Margaret asegura que ha mantenido una vida deportiva por gusto y como forma para opacar el pasado.

“Nos suspendieron por dos años y fue doloroso para mí. Pero eso no me quitó el deseo de hacer deportes. Trabajé tan duro en fisiculturismo que fui campeona Centroamericana y Panamericana y segunda en el Universo. Y seguí enseñando a los atletas que nos representan. Estoy aquí para ayudar y desarrollar grandes atletas”, dijo.

Aunque ella no fue exaltada al Pabellón, Margaret desfiló en la ceremonia junto a su hermana y dijo que se sintió también exaltada ese día.

El documental y el libro

De vuelta al tema del documental, las hermanas fueron contactadas para el mismo por primera vez en el 2020. Accedieron a la idea en el 2022.

Mientras, también encomendaron a la exatleta y periodista Lissette Santiago a trabajar con un libro.

Trabajan en ambos proyectos motivadas porque exista nueva documentación y evidencia que contraste la que ha estado archivada por 40 años en los diarios y en la web, para que las nuevas generaciones tengan más bases sobre lo sucedido antes de juzgar.

Madeline adelantó que, en el proceso iniciado, nuevos acontecimiento saldrán a la luz sobre el escándalo. Situaciones que pasaron por alto luego de la culpa que reconocieron las propias atletas y que fue extensiva el fenecido Frankie Colón Alers, quien era el entrenador de los equipos del relevo en Los Ángeles y quien murió al año siguiente afectado emocional y físicamente por el escándalo .

Colón fue reconocido en Ponce póstumamente, al bautizar con su nombre el complejo deportivo Frankie Colón Alers, y allí se realizaba anualmente una competencia a su memoria, el Memorial Frankie Colón.

Margaret profundizó que, inclusive, nuevos nombres saldrán a la luz entre los involucrados en el escándalo. Especificó que algunas de esas personas han muerto y que otras están vivas. No adelantó nombres, sin embargo.

El líder del Copur de entonces lo era el fenecido Germán Rieckehoff Sampayo. El entonces presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico lo era el fenecido Dr. Bobby Muñoz Zayas. Y el Jefe de Misión de entonces lo era Libertario Pérez, también fenecido. El Jefe de Entrenadores de Atletismo en Los Ángeles 1984 fue Freddie Vargas. Otros entrenadores de atletismo en esos juegos eran Gabino Irizarry, Víctor López (asesor) y Wilfredo Maysonave, Todos los entrenadores viven.

La delegación en Los Ángeles 1984 se compuso de 51 atletas y tuvo a dos medallistas en los boxeadores Luis Ortiz Flores (plata) y Arístides González (bronce).

Las gemelas Margaret y Madeline de Jesús, aquí en su etapa de atletas de pista campo. ( Archivo histórico GFR Media )

El documental tiene como líderes al productor Ganesh Rajah, natural de Londres, y a la directora Georgina Cammalleri, quien es natural de Argentina y residente en Londres. Cammalleri dijo que el documental es un trabajo independiente y en curso, en sus primeras etapas de formación y documentación.

El personal del documental está en Puerto Rico aprovechando la presencia de las gemelas juntas en las Isla desde la celebración de la exaltación al Pabellón de la Fama en Mayagüez. Al grupo se le unió aquí la productora local Karla Claudio Betancourt y el camarógrafo Alex Forestier.

Cammalleri reveló que se interesó personalmente en las vidas de las gemelas cuando en el 2020 conoció su caso mientras hacía un documental de escándalos en los deportes. Dijo que las gemelas tardaron dos años en aceptar contar su historia y agregó que en el proceso le avisó a las hermanas De Jesús que entrevistará a otras personas, con otros puntos de vista porque el interés del trabajo es “la verdad”.

“En general, cuando hago documentales, a mí me interesa la verdad… Hay puntos de vista y cada persona tiene una versión diferente. Para mí es importante escucharlas a ellas, entender su historia, y también hablar con otra gente que podría tener otra versión para darnos una idea de lo que pasó”, dijo

El documental no tiene nombre o fecha de publicación. Está en proceso de documentación y financiamiento. Su directora puso a disposición su correo electrónico (thetwinsdoc@gmail.com) para aquellas personas que le quieran hacer llegar documentación de las gemelas.

Cammanelli afirmó que una fecha de publicación estratégica podría ser el 2028 porque ese año ocurre el regreso de los Juegos Olímpicos a Los Ángeles, en donde se originó el escándalo 40 años atrás.