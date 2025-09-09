La tenimesista boricua Adriana Díaz avanzó el martes a la ronda de las mejores 16 del WTT Champions Macao 2025, en China, tras derrotar a la austriaca Sofía Polcanova en la primera vuelta.

Después de estar abajo 2-1, Díaz se repuso para finalizar el duelo 3-2 con parciales de 5-11, 11-6, 5-11, 11-6 y 11-9.

Adriana quebró un historial que arrancó en 2018 y que estaba igualado a dos victorias por bando. Polcanova es la actual campeona europea.

Así las cosas, la raqueta número de Puerto Rico y 22 en el ranking mundial enfrentará el jueves a la china Wang Yidi a las 7:05 a.m., hora de la isla, en el intento de adelantar a los cuartos de final.

La utuadeña y la asiática se vieron por última ocasión en los octavos de final en el Singapore Smash 2025 el pasado febrero. Yidi, en el quinto puesto del globo, se quedó con el partido 3-1.