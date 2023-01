Mateo Fernández de Oliveira igualó la ronda más baja en la historia durante la tercera ronda del Latin America Amateur Championship para despegarse de los demás competidores.

El argentino ofreció una cátedra de golf el sábado en el Grand Reserve Golf Club en Río Grande y con 63 golpes (-9) para totalizar 198 (-18) y disfrutar de una ventaja de cuatro tiros sobre el mexicano Luis Carrera puntero después de 54 hoyos.

“Fue un gran día de golf, estoy feliz por la posición en la que me encuentro de cara a los 18 hoyos finales. Pude aprovechar mis momentos y ahora sólo queda descansar y resetear todo para mañana”, dijo Fernández de Oliveira.

“Arranqué muy bien. A pesar de no aprovechar los par 5 de la ida me mantuve enfocado. Cuando en el 11 pegué un buen tiro me metí en mi zona, en mi momento, y los putts comenzaron a entrar, esa fue la clave del día”, agregó el jugador quien hace su quinta aparición en el LAAC.

El año pasado finalizó segundo detrás de Aaron Jarvis en Casa de Campo, República Dominicana.

A cinco golpes del punter se encuentra el argentino Vicente Marzilio y el peruano Julián Périco.

Entre los jugadores locales, Roberto Nieves y Jerónimo Esteve, ambos con 69 golpes este sábado y un total de 211 (-5), están entre los primeros 10 lugares. Diego Saavedra Dávila está decimotercero con -4, mientras que Ian Aldarondo Hernández ocupa el lugar 20 con -2.

Max Alverio no tuvo su mejor ronda y cayó a la posición 26 con una puntuación general de -1.