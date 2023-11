La participación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al momento no ha alcanzado la cuota esperada de medallas pero no por eso no ha dejado de ser histórica.

Con la medalla que ha asegurado Adriana Díaz en la modalidad individual en esta justa, la atleta utuadeña puede reclamar ya ser ganadora de siete medallas en su resumé de participaciones en unos Juegos Panamericanos y con ello ha asumido el liderato histórico entre los atletas boricuas que han competido entre las 18 ediciones de la máxima competencia hemisférica.

Díaz, ganadora de un bronce por equipos en Toronto 2015, oros por equipos, dobles mixto y a nivel individual y un bronce en dobles femenino en Lima 2019 y ahora un bronce en dobles femenino y un oro o plata por definirse hoy a nivel individual en Santiago 2023 supera con esas siete medallas las seis que ganaron en sus respectivas legendarias carreras el pesista Fernando Luis Báez y el gimnasta Luis ‘Tingui’ Vargas.

Adriana Díaz podría reclamar en la tarde de hoy la primera medalla de oro de Puerto Rico en Santiago. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Díaz todavía tiene la posibilidad de añadir una medalla adicional en Santiago cuando compita junto a Melanie Díaz y Brianna Burgos en la modalidad por equipos que arranca el jueves y definirá medallas el domingo.

Así que en sus manos está por ahora definir el valor de la 11ma medalla de Puerto Rico en Santiago, y la posibilidad de lograr otra en la modalidad pendiente a jugarse.

Pendiente a eso, a continuación te mostramos el medallero boricua en Santiago.

Medallas de oro

2

Medallas de plata

8

Medallas de bronce

Puerto Rico ocupa la 17ma posición del medallero Panamericano, el que como siempre, se define primero en el orden de medallas de oro ganadas. A nivel de medallas ganadas en general, es el 14to país con más medallas. La suma aún no contabiliza la que Adriana Díaz tiene ya asegurada a nivel individual.

El líder del medallero al momento lo es Estados Unidos con 76 oros, 47 platas y 55 bronces para un total de 178 medallas. Le sigue Brasil con 37, 52 y 41 para un total de 130; Canadá con 35, 33 y 38 para sumar 106; México con 32, 22 y 33 para un total de 90; y Colombia cob 15, 20 y 15 para un total de 50.

Completan el Top 10 Cuba con 14, 7 y 9 para 30 medallas; Chile con 7, 19 y 15 para 41 preseas; República Dominicana con 7, 4 y 11 para sumar 22; Perú con 7, 2, 13 y 22; y Ecuador con 4, 7, 12 y 23.

El desglose de las medallas boricuas

Las medallas ganadas por los boricuas al presente son las siguientes:

Platas

María Pérez, judo, -70 kg

Sairy Colón, judo, 78 kg

10 Fotos Conoce los boricuas que han obtenido medallas en la principal justa deportiva del continente de América.

Bronces

Arelis Medina, taekwondo, poomsae

Luis Gabriel Colón, taekwondo, poomsae

Arelis Medina y Luis Gabriel Colón, taekwondo, poomsae mixto

Steven Piñeiro, skateboard, modalidad Park

Nelson Guilbe, gimnasia, salto de caballo

Ashleyann Lozada, boxeo, 57 kg

Mariecarmen Rivera, surfing, stand up paddle

Adriana y Melanie Díaz, tenis de mesa, dobles femenino

(Actualizado al reporte del miércoles, 1 de noviembre, a las hasta las 11:00 a.m.)