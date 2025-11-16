Jack Jones interceptó a Marcus Mariota en la primera jugada ofensiva del tiempo extra y Riley Patterson pateó un gol de campo de 29 yardas para darle la victoria el domingo 16-13 a los Dolphins de Miami ante los Commanders de Washington en el primer partido de temporada regular de la NFL en España.

Los Commanders (3-8) tuvieron la oportunidad de ganar en el Estadio Santiago Bernabéu con 15 segundos restantes en el tiempo reglamentario, pero el intento de gol de campo de 56 yardas de Matt Gay se desvió a la derecha.

Los Dolphins (4-7) fueron detenidos dos veces en cuarta y gol, incluyendo dentro de los últimos dos minutos después de recuperar el balón en un regreso de despeje fallido por parte de los Commanders.

Fue el séptimo —y último— partido internacional esta temporada, el mayor número en un año para la NFL mientras continúa expandiéndose globalmente.

Vista de la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín ( JUANJO MARTIN )

El partido en Madrid contó con la actuación del superestrella puertorriqueño Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap durante el medio tiempo frente a una multitud de 78,610 personas en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mariota tuvo que salir temporalmente cerca del final del tercer cuarto para ser evaluado por una conmoción tras caer de manera incómoda mientras lanzaba el balón fuera de su propia zona de anotación. Finalmente, superó el protocolo de conmociones y pudo regresar.