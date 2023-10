Santiago, Chile. La boricua Arelis Medina conquitó hoy, sábado, la primera medalla de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, de bronce, al empatar en el tercer lugar en la modalidad de poomsae individual, que es un evento de taekwondo.

“Estoy muy emocionada. Estoy feliz del resultado. Me quedo con una espina de que no pasé a la final, pero nada. Dio gracias a Dios, a mi familia y a los que me han ayudado económicamente”, dijo Medina.

La boricua fue cuarto lugar en la edición Panamericanos Lima 2019 y medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La medalla será entregada este sábado a las 7:00 p.m., informó el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Medina empató en tercer lugar con la mexicana Kim Lee luego de perder ante María Higueros, de la delegación de Atletas Independientes, en las semifinales.

El resultado del match de la semifinal fue 7.590 a 7.390 para Higueros, quien compitió por el equipo de Atletas Independientes y quien es original de Guatemala, cuyo comité olímpico está suspendido.

Medina ganó su match de cuartos de final ante la peruana Gabriela Castillo. Los jueces anotaron 7.490 en la rutina de la boricua, mientras que Castillo recibió un 7.230.

La medalla mejora el cuarto lugar con el que se quedó Medina en Lima 2019 y le quitó la espina que por cuatro años tuvo clavada por no ganar entonces una presea que ella entiende que se merecía.

“Es un cambio increíble porque en el 2019 también empaté por la medalla de bronce y me la quitaron por puntos de presentación. Se la dieron a la otra chica. Eso para mí fue…me dolió mucho. Pero nada. En estos cuatro años me preparé super bien, más mentalizada, disfrutando, tranquila”, dijo.

“Definitivamente, me quitó esa espina”.

La boricua fue medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en la misma modalidad.

En otro resultado de poomsae individual este sábado, el boricua Colón avanzó a las semifinales al vencer a Jonathan Farias, de Chile, en la ronda de cuartos de final, y tiene asegurada una medalla de bronce.

Las semifinales de Colón está por definirse.

Este sábado, el calendario de taekwondo también tiene en calendario los combates de los boricuas Victoria Stambaugh, Luis de Jesús y Edrick Morales. Todos son eventos que reparten medallas.