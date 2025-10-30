Puerto Rico anunció hoy jueves sus preselecciones nacional masculina y femenina para la primera Copa Mundial Unificada de Baloncesto 3x3 de Olimpiadas Especiales, que se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 2025 en el Distrito T-Mobile de San Juan.

El evento marcará la primera vez que atletas con y sin discapacidad intelectual compitan juntos en un torneo mundial de baloncesto bajo el modelo de Deporte Unificado®, que promueve la inclusión a través del deporte.

“Es un honor para Puerto Rico ser anfitrión de este evento sin precedentes y presentar a los equipos que llevarán nuestra bandera con orgullo”, dijo Arnaldo Pérez, presidente de Special Olympics Puerto Rico. “Nuestra isla siempre ha sido símbolo de unidad y resiliencia; ahora llevamos ese espíritu a la cancha para mostrarle al mundo que la inclusión y la excelencia pueden ir de la mano”.

Más de 30 países participarán en la competencia, que reunirá a unos 200 atletas durante tres días. El formato 3x3 seguirá las reglas de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), con equipos integrados por tres atletas de Olimpiadas Especiales y dos compañeros unificados sin discapacidad intelectual.

La preselección masculina está compuesta por Alejandro “Yomo” Osorio, Luis Fermaint, Diego Rivera, Félix Ruiz y Tomás Trinidad Verdejo. El equipo femenino incluye a Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación, Jerialyd Lozada, Nairim Caraballo y Paola González.

“Este equipo encarna lo que es ser puertorriqueño: pasión, trabajo en equipo y valentía”, dijo Jesús Cortés, entrenador del conjunto masculino.

Además del torneo, la Copa Mundial incluirá clínicas, ferias de salud y actividades abiertas al público enfocadas en la inclusión y el acceso igualitario al deporte.