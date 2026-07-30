Santo Domingo. Los equipos masculinos de Puerto Rico conquistaron este miércoles las medallas de plata y bronce en la modalidad de tríos del torneo de bolos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebra en el Sebelén Bowling Center.

El equipo integrado por David Márquez, Israel Hernández y Jean Pérez se quedó con la medalla de plata al derribar 4,050 pinos, 162 menos que el trío de México —compuesto por Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Piña— que se alzó con el oro con 4,212.

Por su parte, el segundo conjunto puertorriqueño, formado por Edgar Burgos, Jorge Rodríguez y Cristian Azcona, obtuvo el bronce con 4,024 pinos.

Las preseas representan la tercera y cuarta medalla para el boliche puertorriqueño en Santo Domingo 2026, luego del bronce conquistado por Sarah Sanes y Zoriana Reyes en la modalidad de dobles femenino.

La competencia de bolos continúa el jueves con los eventos por equipos femenino y masculino.

En la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador 2023, el bowling puertorriqueño sumó cuatro medallas, incluidas dos de oro.